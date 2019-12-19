انهيار شرفة عقار قديم بحي الجمرك فى الإسكندرية.. صور

انهارت شرفة عقار قديم بمنطقة رأس التين بحي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك دون حدوث إصابات بين المواطنين أو خسائر بالعقارات المجاورة.



تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 56 في شارع قصر رأس التين، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.



وتبين من الفحص، أن العقار قديم خالي من السكان وصادر له قرار إزالة وترميم، وسقوط جزء منه، دون خسائر في الأرواح.



وتم التعامل مع الأجزاء المعلقة وتأمين المكان للمواطنين عن طريق مقاول الحي، ووضع حواجز خشبية حول العقار كإجراء احترازي لتأمين المارة والسيارات.