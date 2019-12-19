بتكلفة 800 مليون جنيه.. الانتهاء من 6912 وحدة سكنية بطيبة الجديدة

أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر برئاسة المهندس مصطفى سعيد عن انتهاء مشروع الاسكان الاجتماعى حيت تم تنفيذ 6912 وحدة سكنية بتكلفة 800 مليون جنيه.



وقال رئيس الجهاز بانه الانتهاء من تسليم 1700 وحدة وجارى تسليم 1700 وحدة سكنية من المشروع اخرى فى نهاية ديسمبر الجارى وذلك من مشروعات الخطة الاستثمارية لمدينة طيبة الجديدة لعام 2019 بتكلفة 412 مليون جنيه مشيرا بانه تم ترفيق المرحلة الاولى.



وأوضح رئيس الجهاز بأن مدينة طيبة تتضمن 33 فدان اراضي تجارية وخدمية تقع في الأحياء المختلفة وموصل بها كامل المرافق وجاهزة للتخصيص فى اى وقت موضحا أنه تم تقسيم هذه الاراضي بمساحات من 300 متر مربع حتى 5000 متر مربع والمدينة بها ايضا 20 قطعة أرض للمعارض بمساحة 9000 متر مربع لكل قطعة.



الجدير بالذكر بان المدينة تشهد اقبالا كبيرا ملحوظا من المستثمرين على الأراضي المخصصة لنشاط العمرانى حيث قام 30 مستثمر للحصول على هذه الأراضي.

