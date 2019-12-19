AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 800 مليون جنيه.. الانتهاء من 6912 وحدة سكنية بطيبة الجديدة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:40 م
دينة طيبة الجديدة
دينة طيبة الجديدة
Advertisements
شمس يونس
أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر برئاسة المهندس مصطفى سعيد عن انتهاء مشروع الاسكان الاجتماعى حيت تم تنفيذ 6912 وحدة سكنية بتكلفة 800 مليون جنيه.

وقال رئيس الجهاز بانه الانتهاء من تسليم 1700 وحدة وجارى تسليم 1700 وحدة سكنية من المشروع اخرى فى نهاية ديسمبر الجارى وذلك من مشروعات الخطة الاستثمارية لمدينة طيبة الجديدة لعام 2019 بتكلفة 412 مليون جنيه مشيرا بانه تم ترفيق المرحلة الاولى.

وأوضح رئيس الجهاز بأن مدينة طيبة تتضمن 33 فدان اراضي تجارية وخدمية تقع في الأحياء المختلفة وموصل بها كامل المرافق وجاهزة للتخصيص فى اى وقت موضحا أنه تم تقسيم هذه الاراضي بمساحات من 300 متر مربع حتى 5000 متر مربع والمدينة بها ايضا 20 قطعة أرض للمعارض بمساحة 9000 متر مربع لكل قطعة.

الجدير بالذكر بان المدينة تشهد اقبالا كبيرا ملحوظا من المستثمرين على الأراضي المخصصة لنشاط العمرانى حيث قام 30 مستثمر للحصول على هذه الأراضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسكان اجتماعي.. تنفيذ 216 وحدة بالفرافرة في الوادي الجديد

جهاز أكتوبر: استكمال سحب الأراضي المخالفة لنشاط التخصيص

قريبا.. طرح مشروع الصالحية الجديدة للاستصلاح الزراعي بنظام المطور الخاص

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بمدينة أسوان الجديدة

على هامش مشاركتهما فى منتدى السلام والتنمية في أفريقيا .. رئيس الوزراء ووزير الإسكان يتفقدان مشروعات مدينة أسوان الجديدة

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق حال قول الرجل لزوجته أنت "طالء" بدون حرف القاف | علي جمعة يجيب

دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بـ النقاب.. شاهد

3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

أول تعليق من بوتين على قرار محاكمة ترامب أمام مجلس النواب الأمريكي

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأة

AdvertisementS

انتحار مصري في الكويت يكشف عن كارثة.. تفاصيل

ارتفاع جنوني لـ الدولار | اعرف السبب

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

بعد أداء اليمين الدستورية.. عبد المجيد تبون: الجيش الجزائري وقف سدا منيعا أمام مؤامرات كثيرة

إجراءات عزل ترامب.. الرئيس الأمريكي: انتحار سياسي.. البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يحسم الأمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأة

كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 ملايين قدم مكعب غاز

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

الأهلي يتراجع عن إشراك شريف إكرامي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

اخبار الرياضة.. مفاجأة بتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. إصابة نجم الأهلي السابق بـ ورم خبيث

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة العدل تفتتح ٤ مكاتب شهر عقاري مميكنة بالفيوم وقنا والدقهلية.. صور

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة شتوية سوداء

100 قطعة.. لوح تيتي وبردية وادي الجرف في معرض الحفائر الفرنسية.. صور