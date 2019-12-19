انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد

عقد اليوم٬ برنامج "فرصة" أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة أولى لقاءاته التعريفية بمحافظة الفيوم٬ وذلك برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وحضور الدكتور عاطف الشبراوي٬ مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي وإيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم وأحمد غفران منسق العمليات بالبرنامج وعدد كبير من شركاء التنمية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي.



وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد الأنصاري٬ محافظ الفيوم بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي ودعم الأسر الأكثر فقرًا٬ مشيرًا إلى أن برنامج فرصة من البرامج التي ستلقى نجاحًا كبيرًا بالمحافظة نظرًا لطبيعة الموارد الاقتصادية المتنوعة بين الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية.



وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة مستعدة لتذليل أي عقبات تواجه عمل البرنامج وتوفير أوجه الدعم من خلال بناء الشراكات والتعاون بين الهيئات التنفيذية والمؤسسات والجمعيات العاملة بمجال التنمية بمحافظة الفيوم.





وقال عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، أن اختيار محافظة الفيوم لتكون بداية للقاءات التعريفية جاء لما لها من طابع ريفي نشط وأيضًا وجود ٦٨ ٪ من مستفيدي برامج الدعم النقدي بالمحافظة في سن العمل من ١٩ حتى ٤٥ سنة وتتكبد الدولة مبالغ طائلة في دعم فئات قادرة على العمل، مضيفًا أن البرنامج يهدف تعديل سلوك المستفيدين من البرنامج من الحماية وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج.





وأشار الشبراوي إلى أن البرنامج سيعمل على تدريب وتأهيل الرائدات الريفيات أولًا ومن ثم تدريب المستفيدين علاوة على تأهيل وتدريب عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة للعمل بالمشروع، مضيفًا أن هدف الوزارة هو التمكين الاجتماعي من خلال دعم الأسر وتوفير الخدمات الاجتماعية وأيضًا المشروعات المدرة للدخل وذلك ضمان التعليم الجيد والصحة الجيدة .





وفي كلمته ذكر الشبراوي أن البرنامج يستهدف ٥٠ ألف مستفيد حقيقي في المحافظات خلال المرحلة الأولي من خلال تأهيل المستفيدين لسوق العمل والتأكد من ملائمة الوظائف للمستفيدين ومهاراتهم وتيسير تواجد الوظائف وتأسيس الأنشطة المتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الشريكة٬ مضيفًا أن البرنامج سيطلق جائزة لأربع فئات٬ لأفضل جمعية شريكة وأحد شركاء القطاع الخاص وأفضل أسرة مستفيدة تحولت للاستقلالية والانتاج وأفضل فرد مستفيد مشيرًا إلى أن الاختيار وفقًا للنشاط ومدى النجاح .





جدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج التمكين والتي تعمل تحت مظلة الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ويستفيد منه عدة فئات وتشمل مستفيدي تكافل وكرامة، ويستهدف القادرين على العمل منهم وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية الشريكة، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين والتدريب على ثقافة العمل الإنتاج .