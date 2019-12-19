AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
عقد اليوم٬ برنامج "فرصة" أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة أولى لقاءاته التعريفية بمحافظة الفيوم٬ وذلك برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وحضور الدكتور عاطف الشبراوي٬ مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي وإيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم وأحمد غفران منسق العمليات بالبرنامج وعدد كبير من شركاء التنمية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد الأنصاري٬ محافظ الفيوم بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي ودعم الأسر الأكثر فقرًا٬ مشيرًا إلى أن برنامج فرصة من البرامج التي ستلقى نجاحًا كبيرًا بالمحافظة نظرًا لطبيعة الموارد الاقتصادية المتنوعة بين الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية.

وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة مستعدة لتذليل أي عقبات تواجه عمل البرنامج وتوفير أوجه الدعم من خلال بناء الشراكات والتعاون بين الهيئات التنفيذية والمؤسسات والجمعيات العاملة بمجال التنمية بمحافظة الفيوم.


وقال عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، أن اختيار محافظة الفيوم لتكون بداية للقاءات التعريفية جاء لما لها من طابع ريفي نشط وأيضًا وجود ٦٨ ٪ من مستفيدي برامج الدعم النقدي بالمحافظة في سن العمل من ١٩ حتى ٤٥ سنة وتتكبد الدولة مبالغ طائلة في دعم فئات قادرة على العمل، مضيفًا أن البرنامج يهدف تعديل سلوك المستفيدين من البرنامج من الحماية وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج.


وأشار الشبراوي إلى أن البرنامج سيعمل على تدريب وتأهيل الرائدات الريفيات أولًا ومن ثم تدريب المستفيدين علاوة على تأهيل وتدريب عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة للعمل بالمشروع، مضيفًا أن هدف الوزارة هو التمكين الاجتماعي من خلال دعم الأسر وتوفير الخدمات الاجتماعية وأيضًا المشروعات المدرة للدخل وذلك ضمان التعليم الجيد والصحة الجيدة .


وفي كلمته ذكر الشبراوي أن البرنامج يستهدف ٥٠ ألف مستفيد حقيقي في المحافظات خلال المرحلة الأولي من خلال تأهيل المستفيدين لسوق العمل والتأكد من ملائمة الوظائف للمستفيدين ومهاراتهم وتيسير تواجد الوظائف وتأسيس الأنشطة المتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الشريكة٬ مضيفًا أن البرنامج سيطلق جائزة لأربع فئات٬ لأفضل جمعية شريكة وأحد شركاء القطاع الخاص وأفضل أسرة مستفيدة تحولت للاستقلالية والانتاج وأفضل فرد مستفيد مشيرًا إلى أن الاختيار وفقًا للنشاط ومدى النجاح .


جدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج التمكين والتي تعمل تحت مظلة الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ويستفيد منه عدة فئات وتشمل مستفيدي تكافل وكرامة، ويستهدف القادرين على العمل منهم وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية الشريكة، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين والتدريب على ثقافة العمل الإنتاج .
انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد
انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد
انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد
انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد
انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة.. مصر تقدم تقريرها الوطني لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسى تستعرض إنجازات مصر في آخر 5 سنوات

محافظ أسيوط يبحث آليات تنفيذ مشروع روابط لإتاحة فرص عمل بالقرى الأكثر احتياجًا

من الفيوم.. برنامج فرصة يطلق أولى لقاءاته التعريفية على مستوى الصعيد

يحدث اليوم: تدشين معرض الحفائر الفرنسية في مصر.. ومحاكمة 263 متهماً بقضيتي المغارة وفض رابعة

حياة كريمة.. الفيوم تستضيف أول مؤتمر تعريفي ببرنامج "فرصة"

ترشيحاتنا

موسم الرياض يكسر حاجز التوقعات.. تركي: المكاسب تتجاوز270 مليون دولار

بعد أداء اليمين الدستورية.. عبد المجيد تبون: الجيش الجزائري وقف سدا منيعا أمام مؤامرات كثيرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول السلق؟

فاكهة مهملة لها فوائد غير متوقعة لحمايتك من السرطان وأمراض القلب

فيديو جراف | تفاصيل مصرع 12 عاملاً في حادث مروري بالمنوفية

شاهد.. فيديو لفتاة تداعب كلبها ينال إعجاب الملايين

AdvertisementS

انتحار مصري في الكويت يكشف عن كارثة.. تفاصيل

ارتفاع جنوني لـ الدولار | اعرف السبب

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

بعد أداء اليمين الدستورية.. عبد المجيد تبون: الجيش الجزائري وقف سدا منيعا أمام مؤامرات كثيرة

إجراءات عزل ترامب.. الرئيس الأمريكي: انتحار سياسي.. البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يحسم الأمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأة

كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 ملايين قدم مكعب غاز

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

الأهلي يتراجع عن إشراك شريف إكرامي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

اخبار الرياضة.. مفاجأة بتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. إصابة نجم الأهلي السابق بـ ورم خبيث

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة العدل تفتتح ٤ مكاتب شهر عقاري مميكنة بالفيوم وقنا والدقهلية.. صور

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة شتوية سوداء

100 قطعة.. لوح تيتي وبردية وادي الجرف في معرض الحفائر الفرنسية.. صور