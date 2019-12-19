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تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:02 م
المؤتمر الدولى السنوي
المؤتمر الدولى السنوي للاورام بالأقصر
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آية التيجي
بدأت فاعليات المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين، للمرة الرابعة على التوالي بالخارج والداخل في محافظة الأقصر، وبأحد الفنادق الأثرية التي تحمل طابعًا ملكيًا.

ويشارك في الفعاليات نحو 200 من علماء الأورام والأطباء المصريين العاملين بالخارج، لمناقشة أبرز المستجدات في علم الأورام للكبار وشباب الاطباء بمختلف أنواعه، كما تم بحث كل ما هو جديد في مجال الأدوية والعلاج الموجة المناعي والكيمائي للسرطان.

وتضمن فاعليات المؤتمر الدولي لاورام بالاقصر محاضرات، وكانت على راسهم المؤسسة المصرية لأبحاث السرطان وهي مؤسسة علمية تهتم بالبحث العلمي المستمر في مجال الأورام، وبحث آخر المستجدات في مجال علاج الأورام وأبحاث العلماء، وكيفية علاج الاورام.

ويدور المؤتمر حول فكرة تبادل الخبرات بين العلماء المصريين بالداخل والخارج، والتي تصب في صالح البحث العلمي والتعاون البناء وتعميق سبل الاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالداخل والخارج، تحت شعار "صحوة الطيور".

ومن أبرز الدول التي شاركت في المؤتمر مجموعة بارزة من الاطباء حول العالم، حيث شارك اطباء من امريكا، و المانيا، واستراليا.

شارك في المؤتمر الدولي للاورام ، الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور أحمد التاودي رئيس أكاديمية الطب العسكري، والدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب القصر العيني، والدكتورة حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومي للأورام، ومن أساتذة أمراض الدم الدكتورة ابتسام سعد الدين، والدكتور ميرفت مطر.
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور
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