رعب نووي.. ضربة عسكرية إسرائيلية على إيران في هذا الوقت

رجحت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن تتواصل ضربات تل أبيب نحو طهران على الأراضي السورية وربما مناطق أخرى خلال عام 2020 وقد تشتعل الأمور لتكون أكبر من ذلك، إضافة إلى عدم وجود تهدئة طويل الأمد مع حركة حماس، ما يعني أن غزة قد تكون معرضة لغارات إسرائيلية أخرى خلال العام القادم.



وقالت التقارير، إن كيان الإحتلال سيواصل المواجهة مع إيران بسوريا وغيرها من الدول، وسيمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان.



وتتحدث شخصيات سياسية بارزة في كيان الإحتلال وخارجه، بأن إيران تهدد إسرائيل من خلال إحاطتها بجماعات موالية لها في لبنان وسوريا والعراق، هذا فضلًا عن المقاومة الفلسطينية المتربصة لإسرائيل دائمًا.



ووفق تقرير معهد القدس للاستراتيجية والأمن حول تنبؤات العام المقبل، فإن إيران ستستمر في برنامجها النووي وتسريعه، وتراكم بشكل كبير من قوتها، وسيستمر الضغط من واشنطن اقتصاديًا، ما سيجلعها تواجه ضائقة خطيرة أكثر من أي وقت مضى.



وذكرت التقرير، أنه في منتصف عام 2020 في يونيو على سبيل التقدير، يمكن أن يكون هناك احتمال نشوب صراع بسبب نشاط إيران لتجميع المواد الإنشطارية الأمر الذي يتطلب استعدادات عسكرية والتعامل مع هذا التهديد بشكل مستقل، وهو ما قد يؤدي إلى شن تل أبيب ضربة عسكرية مركزة.