صحيفة: انخفاض ملحوظ في عدد القتلى الإسرائيليين في 2019| تفاصيل

أفادت تقارير عبرية أن 5 إسرائيليين قتلوا في هجمات خلال عام 2019، مقارنةً بـ 13 قتلوا العام الماضي.



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر صباح الخميس أن عام 2019 سجل انخفاضًا كبيرًا في عدد قتلى العمليات، وكذلك في تنفيذ الهجمات ضد الإسرائيليين.



وبينت الصحيفة، أن ذلك لا يعني انخفاض دوافع الفصائل الفلسطينية العاملة بالضفة من التخطيط لهجمات كبيرة.



وفى سياق منفصل ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل ضد المراقبين الدوليين في الخليل لم تكن واقعية.



وأوضحت الصحيفة، أن الوثيقة التي أعدتها إسرائيل لتقديم أسبابها حول قرار طرد قوة المراقبين الدوليين في الخليل، لم تشتمل على أي أدلة ضد عناصر القوة.



واتهمت إسرائيل، أفراد القوة بأنهم يحاولون خلق "احتكاكات" من أجل بقائهم في المنطقة، واستمرار نشاطاتهم.



وتم نشر بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل، تم التوصل إليه بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في فبراير 1994.



وتضم البعثة نحو 60 مراقبًا من جنسيات نرويجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، وكان يتم تجديد انتدابها كل 6 أشهر.