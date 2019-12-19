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محافظات

الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:08 م
ندوة لمركز إعلام
ندوة لمركز إعلام زفتى
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أحمد على
نظم مركز إعلام زفتى التابع لهيئة الاستعلامات المصرية اليوم، الخميس، ندوة إعلامية تحت عنوان "الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته" بقاعة مجمع إعلام زفتى.

كما رحب محمد مصطفى عبده، مدير المجمع الإعلامي بالمحاضر والحضور، وقال إن مصر مستهدفة من الداخل والخارج ويتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتن وبث الشائعات، وكذا التأثير على الشباب وتغيير ثقافته.

كما تحدث اللواء محمد سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، وأوضح أن الإرهاب هو أي عمل عنف أو استخدام للقوة وبث الرعب والفزع لتنفيذ هدف سياسي يقوم به فرد أو مجموعة أو دول.

وأضاف أنه منذ أحداث 11 سبتمبر، تغيرت أساليب الإرهاب إلى استخدام التقنيات التكنولوجية في العمليات الإرهابية وإثارة الفتن والشائعات وزعزعة الثقة بين الشعوب وحكومتها.

وأشار إلى أن خطورته تكمن في أنه يهدف إلى التأثير على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتأثير على الحكومات والتحكم في الشعوب من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث الشائعات والمعلومات المغلوطة ومحاولة التشكيك في الإنجازات التى تنفذها الدول.

وتطرق الى أسباب هذه الظاهرة منها أسباب شخصية وفكرية وسياسية، لافتًا إلى أن الإرهاب الإلكتروني عابر للقارات والدول وليس عليه قيود أو حدود ويصعب إثباته لأن بعض الدول تستخدم تقنيات عالية من خلال الشبكات المعلوماتية.

كما أوضح أنه يمكن مقاومة الإرهاب الإلكتروني من خلال استخدام رموز تشفير يصعب اختراقها واستخدام برامج مكافحة التجسس وبرنامج الجدار الناري كما عرض "الجوهري" بعض الأحداث العالمية التي تم استخدام التكنولوجيا فيها لتحقيق أهداف سياسية.

وفي النهاية حث الحضور على ضرورة التكاتف والوعي وعدم تصديق أي شائعات تحاول النيل من البلد وبعد ذلك دار حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور وتم الرد على استفساراتهم.

وقدم محمد مصطفى عبده مدير المجمع الإعلامي شهادة تقديرا للواء محمد سلامة الجوهري.

وشارك في الندوة بعض موظفى المصالح الحكومية وبعض طالبات التمريض ومدرسة كشك الثانوية بنين، كما أدار فعاليات الندوة فاطمة محمد عبد الفتاح، اخصائى الإعلام بالمجمع تحت إشراف محمد مصطفى عبده مدير المجمع الإعلامي وسمير خطاب مهنا مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
الإرهاب الإلكتروني خطورته وسبل مواجهته.. ندوة لمركز إعلام زفتى
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