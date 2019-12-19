بدون مخاطر على الصحة.. طرق علاج السمنة عن طريق الأجهزة الحديثة.. فيديو

السمنة هي واحدة من اخطر الامراض والحالات الطبية الأكثر شيوعًا في المجتمع اليوم، وأكثرها صعوبة من ناحية علاج السمنة والتصدي لها.



السمنة المفرطة هي حالة صحية خطيرة للغاية، وترتبط بالعديد من الأمراض الأخرى التي تهدد صحة الإنسان بشكل كبير، فبالرغم من أن زيادة الوزن في حد ذاتها عمومًا ليست شيئًا صحيًا، إلا أن السمنة المفرطة تحديدًا هي أخطر أشكال زيادة الوزن على الإطلاق وتسبب أمراضًا كثيرة منها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكر وبعض الأمراض الأخرى الخطيرة على صحة الإنسان.



ورصدت عدسة "صدى البلد" طرق علاج السمنة عن طريق الاجهزة الحديثة دون مخاطر علي صحة الإنسان في البداية تقول الدكتورة ايمان هيكل، طبيب العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، إن السمنة

هي أكبر مشكلة موجودة في الوقت الحالي واصبحت منتشرة في الشعب المصري بشكل كبير جدًا وأصبحت منتشرة بكثرة.



واضافت هيكل ومن مخاطر السمنة ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم واضعاف المناعة بشكل عام، بالإضافة إلى أن المرضي الذين يعانون من السمنة المفرطة هم اكثر عرضه للإصابة بأمراض القلب.





واوضحت ايمان هيكل ان لعلاج السمنة يجب ان نقوم بتعديل اسلوب حياتنا اليومية والالتزام بالانظمة الصحية يجب ان يتم ظبط مواعيد النوم وشرب المياه بكميات كبيرة مع تظبيط انواع الاكل والكميات ويتم منع الاكل الغير صحي مثل الشيبسي والبيبسي لانهم العامل الرئيسي لزيادة السمنة مع تقليل الملح والسكر في الاكل.



واشارت هيكل ان يمكن ايضا استخدام بعض الاجهزة لتفتيت الدهون وهي بتكون جلسات تخسيس موضعي لبعض المناطق الموجود بها زيادة في الدهون مثل البطن والارداف موضحا ان من احدث هذه الاجهزة هو جهاز الكراي وهو امن بسكل كبير علي صحة الانسان ويقوم بتفتيت الدهون عن طريق تجميدها لدرجات تحت الصفر وهو امن جدا لانه يقوم بتجميد الخلايا الدهنية دون ان يؤثر علي باقي خلايا الجسم.



واضافة ايمان هيكل ان يجب الالتزام بالنظام الغذائي مع جلسات تفتيت الدهون بالاضافة الي ان يجب ان يلتزم المريض بالرياضة اليومية مشيرة الي ان يوجد بعض الحالات الذي لايمكن استخدام جلسات التفتيت لهم مثل مرضي الكلي ومرضي الكبد.