بعد فيديوهاتها الإباحية.. جوهرة تشعل انستجرام من جديد.. فيديو

نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة مجموعة من الصورة خلال قضائها الإجازة في الكويت، عبر حسابها لشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهرت " جوهرة " في الصورة أما سيارة فارهة بإطلالة محتشمة ، حيث ارتدت بلوفر نبيتي ، وبنطلون جينز ، حازت على اعجاب الكثير من متابعيها .





كانت قد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بما يمكن أن نطلق عليه اسم "فضيحة جوهرة" بعد انتشار فيديوهات إباحية لها مع أحد أصدقائها، ويدعى "خالد".





الفيديوهات الفاضحة انتشرت بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا، كما تم تركيب مجموعة من الفيديوهات معًا في فيديو واحد منتشر على اليوتيوب باسم "فضيحة جوهرة".





وحققت فيديوهات جوهرة نسب مشاهدة عالية جدا، كما تصدر اسمها مؤشر البحث جوجل في مصر وفي بعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث.