AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| أطعمة ينصح بها للرجال قبل الزفاف

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:58 م
اطعمة قبل الزفاف
اطعمة قبل الزفاف
Advertisements
فيديوجراف
يحتاج الرجال قبل الزواج لأن يتناولوا بعض الأطعمة الطبيعية التي تساهم في ـ زيادة القدرة الجنسية.

من بين هذه الأطعمة اللوز والذي يحتوي على مادة أرجينين التى تساعد على الانتصاب، والفلفل الأحمر الذي يحفز الخلايا العصبية بالمخ لـ زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال.

ومن بين هذه الأطعمة أيضا الشوكولاتة الداكنة التي تزيد من القدرة الجنسية للرجال، و البيض يحتوي على الكالسيوم ويزيد من الانتصاب.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى اليوم العالمي للطلاب.. 5 أطعمة تساعدك على تحسين الذاكرة

تناولها يوميًا.. 4 أطعمة تساعد على تحسين الذاكرة

حيلتان مجربتان لتحمي نفسك من الزهايمر.. انتبهى لرقم 2

غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون

الجمبري والمحار.. أطعمة سحرية تساهم في تعزيز كفاءتك الجنسية

بديل للفياجرا | 6 أطعمة تزيد من القدرة الجنسية للرجال

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة | مقترح برلماني باستحداث مادة جديدة

مدبولي يشارك في جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي .. صور

هل انتشار النمل في المنزل له علاقة بالحسد؟

استقبال خاص لـ ركاب أولى الرحلات البريطانية في مطار شرم الشيخ

أرامل ومطلقات فى منزل واحد.. معلومات عن النسخة الأمريكية لمسلسل نادية الجندى ونبيلة عبيد

بعد أداء اليمين الدستورية.. عبد المجيد تبون: الجيش الجزائري وقف سدا منيعا أمام مؤامرات كثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد

الرياضة أسلوب حياة.. محافظ الفيوم يشارك بماراثون للجري.. صور

ثعلب يتسلل إلى شقة سكنية بالطابق الثاني ويختبئ في أغرب مكان.. شاهد