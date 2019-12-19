فيديوجراف| أطعمة ينصح بها للرجال قبل الزفاف

يحتاج الرجال قبل الزواج لأن يتناولوا بعض الأطعمة الطبيعية التي تساهم في ـ زيادة القدرة الجنسية.
من بين هذه الأطعمة اللوز والذي يحتوي على مادة أرجينين التى تساعد على الانتصاب، والفلفل الأحمر الذي يحفز الخلايا العصبية بالمخ لـ زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال.
ومن بين هذه الأطعمة أيضا الشوكولاتة الداكنة التي تزيد من القدرة الجنسية للرجال، و البيض يحتوي على الكالسيوم ويزيد من الانتصاب.
ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
من بين هذه الأطعمة اللوز والذي يحتوي على مادة أرجينين التى تساعد على الانتصاب، والفلفل الأحمر الذي يحفز الخلايا العصبية بالمخ لـ زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال.
ومن بين هذه الأطعمة أيضا الشوكولاتة الداكنة التي تزيد من القدرة الجنسية للرجال، و البيض يحتوي على الكالسيوم ويزيد من الانتصاب.
ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..