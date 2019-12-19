"الليلة الكبيرة" يقدم حفلتين بمهرجان بنيابوليس الدولي بتونس

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إن عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" من إنتاج الفرقة يعرض اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر حفلتين بمسرح دار الثقافة بمدينة نابل بتونس، و ذلك ضمن مشاركة العرض بمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل في دورته الـ٣٤.



وعرض "الليلة الكبيرة" هو العرض الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصرى، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، و يعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر، وهو بانوراما للمولد الشعبى تعرض بطريقة مميزة و مبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، بالإضافة الى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، فكان فكرة مبتكرة وغير مألوفة ، أن تحول صورة غنائية إلى استعراض للعرائس.



"الليلة الكبيرة" بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.