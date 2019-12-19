محافظ المنوفية يحيل عددًا من المختصين للنيابة الإدارية لمخالفتهم القانون

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة أخصائي المشتريات بإدارة التعاقدات المالية بالديوان العام للنيابة الإدارية ونقله لحي شرق مدينة شبين الكوم لبيعه كراسات شروط مزاد لحسابة الخاص ، وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للنيابة الإدارية لإصدارهم الترخيص رقم 37 ،38 لسنه 2019 بالمخالفة رغم وجود نزاع قضائي.



كما تم إحالة المختصين بمديرية الإسكان للنيابة الإدارية بأشمون لما وجد من مخالفات بعملية إنشاء السور القبلي والشرقي لمستشفي جراحات اليوم الواحد .



كما قرر محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر الفرعونية إلي النيابة الإدارية بأشمون لتقصيره في العمل وعدم إفادة وزارة الري بشأن الأوراق الخاصة باحتياج القرية إلي تخصيص قطع أراضي فضاء بإجمالي مساحة 1850 متر 2.



هذا وأحال المحافظ المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للنيابة الإدارية للتراخي في إرسال قرار الإزالة الصادر ضد أحد المواطنين لإعتمادة من السلطة المختصة الأعلى منذ عام 2014 بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 .



وكذلك إحالة المختصين بالوحدة المحلية بالشهداء للنيابة الإدارية نتيجه وجود مخالفات في فحص شكوي أحد المواطنين من جزيرة الحجر .



بالإضافة إلى إحالة المختصين بمدرسة فيشا الصغري الصناعية المشتركة للنيابة الإدارية لجمعهم مبالغ مالية من أولياء الأمور بدون سند قانوني واحتفاظهم بتلك المبالغ بالمدرسة بالمخالفة للقانون ، كما تم إحالة أخصائية شئون قانونية بمركز ومدينة تلا للنيابة الإدارية لمخاطبتها للسلطة المختصة مباشرة في أمور خاصة بالعمل وعدم عرضها علي رئيسها المباشر وإنكار توقيعها علي المذكرة وإتهامها لأخر بذلك . جاء ذلك بناءً علي تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .