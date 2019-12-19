ننشر استعدادات تعليم الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية ووقيادات التعليم بالمحافظة.





وأكد الديب، على الالتزام التام بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات ونشر الجداول لجميع الصفوف، ووضعها في أماكن واضحة وكذلك دليل اللجان.





وشدد وكيل الوزارة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين وإحالة من يخالف التعليمات للمساءلة القانونية، وكذلك مناقشة ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وفق التعليمات الواردة من الوزارة.





وتطرق الاجتماع إلى ومدى استعداد المدارس للامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي مع السماح للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي Open book في الفترة الصباحية اعتبارًا من الحادي عشر من يناير المقبل، وتكون امتحانات الصف الأول ورقيًّـا في الفترة المسائية.



