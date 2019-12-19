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تعليم

ننشر استعدادات تعليم الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:16 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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أحمد عبد العزيز
عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية ووقيادات التعليم بالمحافظة.

وأكد الديب، على الالتزام التام بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات ونشر الجداول لجميع الصفوف، ووضعها في أماكن واضحة وكذلك دليل اللجان.

وشدد وكيل الوزارة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين وإحالة من يخالف التعليمات للمساءلة القانونية، وكذلك مناقشة ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وفق التعليمات الواردة من الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى ومدى استعداد المدارس للامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي مع السماح للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي Open book في الفترة الصباحية اعتبارًا من الحادي عشر من يناير المقبل، وتكون امتحانات الصف الأول ورقيًّـا في الفترة المسائية.

ووجه الديب، بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية ترسل تقريرًا يوميًّـا عن سير الامتحانات باللجان معتمدا من مدير عام الإدارة لغرفة العمليات المركزية بالمديرية، مشددا على الالتزام باللوائح والتعليمات الوزارية بشأن إعلان النتائج لجميع الصفوف.
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