سقوط عصابة انشأت صفحة تبيض الدولارات للنصب على المواطنين

كشفت واقعة سرقة ٢٠ الف جنيه من تاجر اثناء سيره بحى شبرا عن عصابة انشأت صفحة على الفيس بوك باسم تبيض الدولارات وتبين أن افراد العصابة يقومون بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على تحويل الأوراق الى دولارات ، تم ضبطهم ، جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة .



أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبرا بشارع أحمد حلمي ـ دائرة القسم استغاث بهم تاجر قرر له بقيام أحد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " بخطف حقيبة يده وبداخلها " مبلغ مالي ٢٠ ألف جنيه " ولاذ بالفرار .



بتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبطه وتبين انه صاحب مطبعة وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالي ٢٠ ألف جنيه " المستولى عليها " ومبلغ مالي ٥٠ يورو ومبلغ مالي ١٠٠ دولار .



واعترف بقيامه بسرقة الحقيبة الخاصة بالمجني عليه بأسلوب " الخطف " مترجلًا ، بتطوير مناقشته عن مصدر باقى المضبوطات اقر بتحصله عليها من ٣ أشخاص وانه تعرف عليهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " لقيامهم بإنشاء صفحة باسم تبيض الدولارات .



تم مجاراتهم بمعرفة المتهم المضبوط والاتفاق معهم على التقابل بشارع الترعة البولاقية بشبرا لشراء عدد مليون ورقة مالية سوداء مقابل مبلغ مالي ٩٠٠ ألف جنيه بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم عدد مليون ورقة ماليه سوداء اللون .



واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على تحويل الأوراق المضبوطة بحوزتهم الى دولارات.