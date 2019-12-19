اوراتوريو المسيح احتفالا بالكريسماس على المسرح الكبير بالاوبرا

احتفالا باعياد الكريسماس يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو احمد فرج ومشاركة كل من السوبرانو داليا فاروق ، الميتزوسوبرانو جالا الحديدى ، التينور عمرو مدحت ، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 21 ديسمبر على المسرح الكبير .



يتضمن البرنامج العمل الشهير للمؤلف الالمانى جورج فريدريد هاندل بعنوان اوراتوريو المسيح للسوليست والكورال والاوركسترا والذى يروى قصة المسيح منذ الميلاد وحتى البعث مصورًا ابعادًا روحانية تخطاب الإنسانية وتتجاوز حدود الدلالات الدينية من خلال نسيج فنى يتشابه مع فن الاوبرا ويستبعد الاداء الدرامى .



يشار ان الموسيقار جورج فريدريك هاندل أحد أعظم المؤلفين على مر العصور ونموذج بارز للموسيقي الأوروبي الشامل ، ولد وتعلم في ألمانيا ، وأتقن فنون الموسيقى في إيطاليا وعاش وأبدع في بريطانيا ، ولد عام 1685 وتعلم العزف على الكمان والأورجن ومبادئ الموسيقى في السابعة بدعم وتأييد من أمير سكسونيا فنشأ متفتحًا على الموسيقى الأوروبية وأجاد التأليف بمختلف الأساليب.



وانتقل إلى هامبورغ عاصمة الفن والثقافة والثروة في ألمانيا عام 1704وكتب أول أوبرا له بعنوان " آلميرا" ألحقها بأوبرا " نيرون " كبداية لسلسلة طويلة من الأوبرات الجادة التي ألفها وبلغ عددها 45 أوبرا ، سافر إلى إيطاليا عام 1706 ووضع حوالى مائة كانتاتا والكثير من الأوبرات والأوراتوريات خلال السنوات الثلاث التي قضاها هناك حيث أتقن أساليب التأليف الإيطالية بعد عودته الى المانيا عينه حاكم هانوفر قائدًا للفرقة الموسيقية لديه في 1710 لكنه طلب إجازة طويلة على الفور وذهب إلى لندن لتقديم أوبرا "رينالدو" التي قدمت بالفعل أوائل 1711 ، أعجب البريطانيون بهاندل ، ومنحوه الجنسية عام 1727، فقد هاندل بصره تمامًا عام 1753 لكنه استمر في التأليف وتوفي في 14 ابريل 1759 .