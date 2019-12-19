أمن المنيا ينجح في إتمام جلسة صلح بين عائلتين بـ ملوي .. صور

نجحت لجنة المصالحات بمديرية أمن المنيا من إتمام الصلح بين عائلتي المساعدة والسلمانية بقرية سنجرج التابعة لمجلس قروي تندة بمركز ملوي والتي نشبت مشاجرات بينهما راح ضحيتها شخصان من العائلتين.





حيث عقدت أجهزة الأمن جلسة صلح بين العائلتين بالقرية بحضور اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ومدينة ملوي نائبًا عن محافظ المنيا، اللواء رأفت الحلوانى مساعد مدير أمن المنيا لجنوب المحافظة ، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والعميد وليد الشرقاوي رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والمقدم عمرو جاد مفتش مباحث المركز وبإشراف اللواء محمود خليل مدير الأمن وبحضور عمد ومشايخ القرى المجاورة ممثلين من الأزهر والكنيسة والمئات من أهالي القرية





واتفق الطرفان علي عدم العودة للخصومة مجددا ، ووضعت أجهزة الأمن ورجال المصالحات شرط جزائي 2 مليون جنيه ونصف في حال تعدي طرف على الآخر بعد أن تعاهدا الطرفين بعدم العودة للخصومة مجددا.





وأشاد رئيس مركز ومدينة ملوي بالجهود المبذولة من قِبل لجنة المصالحات العرفية، ومديرية أمن المنيا في إتمام الصلح بين الأطراف المتخاصمة.





مشيرًا إلى أهمية حل المنازعات بشكل ودي طبقًا لتعليمات الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة.



