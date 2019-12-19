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رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقى اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس بهيئة استاد القاهرة الدولى مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والمقرر أن تستضيفها مصر.

حضر الاجتماع اللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة، وهدي ايوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، اللواء فوزي عطية مستشار الوزير للمشروعات، ومحمد نصر المستشار المالي للوزير، و عادل لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.

تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بإنشاء الصالات المغطاة المقرر لها استضافة مباريات البطولة، وعرض جدول زمني للانتهاء من أعمال جميع الصالات الرئيسية والفرعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة والدورية مع اللجنة المنظمة للبطولة لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بتنظيم واستضافة أكبر بطولات الاتحاد الدولي لكرة اليد، فضلًا عن تكليف كل لجنة فرعية بالمهام الخاصة بها والقيام بأدائها على أكمل وجه.

كما تم عرض الخطوات التنسيقية مع الاتحاد الدولي لكرة اليد في تتفيذ كافة الاشتراطات الدولية للصالات.
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