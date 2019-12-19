خطط جريئة للندن للقضاء على الإرهاب وتطوير التعليم والصحة بـ34 مليار جنيه

أكدت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون إنها ستحاول الإلتزام بتوجيهات الملكة إليزابيث الثانية، لإعادة الاهتمام بسياسات الصحة في بريطانيا ، بعد أن انصب تركيز الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية بـخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.



ويعتزم رئيس الوزراء وضع الخدمة الصحية في قلب البرنامج التشريعي له، وفقًا لما ذكره وزير الخزانة البريطاني، ريشي سناك.



وقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سيكون جوهر خطاب الملكة، هو الهدف الأساسي لتمويل الخدمات الصحية بقيمة 34 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة".



وأضاف سناك : "قال رئيس الوزراء إننا نريد أن نكون حكومة الشعب. بالطبع نريد أن ننهي عملية الــبريكست Brexit، ولكن بعد ذلك هناك أولويات أخرى على رأسها المسألة الصحية".



أكد سناك أيضًا على خطط لوضع تمويل إضافي للرعاية الاجتماعية، قائلا: "سوف نستثمر مليار جنيه إسترليني إضافي لتحقيق الاستقرار للناس، وحتى لا يحتاج أحد إلى بيع منزله لتأمين الرعاية ".



سيتضمن خطاب الملكة أيضًا تشريعًا مقترحًا لإلغاء الرسوم على مواقف السيارات في المستشفيات لفئات المعاقين، وآباء وأمهات وذوي الأطفال المرضى الذين يقيمون معهم طوال فترة العلاج، والموظفون الذين يعملون في نوبات ليلية".



وقال جونسون إنه يريد الامتثال بخطاب الملكة خلال 10 أسابيع يضع خلال جدول أعمال يركز أيضًا على تعديلات قانونية ونظامية تراعي تطوير البنية التحتية والتعليم.



ووفق الجارديان ، فسوف تلتزم التشريعات الجديدة بضمان القضاء على الإرهابيين، علاوة على أمور تنظيمية ومقترحات "لوقف الادعاءات المشينة" ضد أفراد القوات المسلحة.