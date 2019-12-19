AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطط جريئة للندن للقضاء على الإرهاب وتطوير التعليم والصحة بـ34 مليار جنيه

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:30 م
ملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا
Advertisements
محمد علي
أكدت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون إنها ستحاول الإلتزام بتوجيهات الملكة إليزابيث الثانية، لإعادة الاهتمام بسياسات الصحة في بريطانيا ، بعد أن انصب تركيز الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية بـخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ويعتزم رئيس الوزراء وضع الخدمة الصحية في قلب البرنامج التشريعي له، وفقًا لما ذكره وزير الخزانة البريطاني، ريشي سناك.

وقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سيكون جوهر خطاب الملكة، هو الهدف الأساسي لتمويل الخدمات الصحية بقيمة 34 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف سناك : "قال رئيس الوزراء إننا نريد أن نكون حكومة الشعب. بالطبع نريد أن ننهي عملية الــبريكست Brexit، ولكن بعد ذلك هناك أولويات أخرى على رأسها المسألة الصحية".

أكد سناك أيضًا على خطط لوضع تمويل إضافي للرعاية الاجتماعية، قائلا: "سوف نستثمر مليار جنيه إسترليني إضافي لتحقيق الاستقرار للناس، وحتى لا يحتاج أحد إلى بيع منزله لتأمين الرعاية ".

سيتضمن خطاب الملكة أيضًا تشريعًا مقترحًا لإلغاء الرسوم على مواقف السيارات في المستشفيات لفئات المعاقين، وآباء وأمهات وذوي الأطفال المرضى الذين يقيمون معهم طوال فترة العلاج، والموظفون الذين يعملون في نوبات ليلية".

وقال جونسون إنه يريد الامتثال بخطاب الملكة خلال 10 أسابيع يضع خلال جدول أعمال يركز أيضًا على تعديلات قانونية ونظامية تراعي تطوير البنية التحتية والتعليم.

ووفق الجارديان ، فسوف تلتزم التشريعات الجديدة بضمان القضاء على الإرهابيين، علاوة على أمور تنظيمية ومقترحات "لوقف الادعاءات المشينة" ضد أفراد القوات المسلحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنيفر وفيرجينيا.. قصة سيدتين أمريكيتين هزتا عرش جونسون والأمير أندرو

تسريبات بريطانيا.. 451 صفحة من الوثائق الرسمية تكشف الصفقة المسمومة.. ذلة لسان ترامب تفضح كذب جونسون.. هكذا تتحكم أمريكا في مستقبل بريكاست

الجارديان: أطباء وممرضون بريطانيون ينظمون مسيرة احتجاجا على زيارة ترامب

سر النصر.. 4 أسباب ضمنت الفوز لـ بوريس جونسون في الانتخابات البريطانية

الملكة إليزابيث تحدد أجندة رئيس الوزراء جونسون.. في هذا الموعد

جونسون يمنع وزراء بريطانيا من حضور المنتدى الاقتصادي في دافوس.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

سائق طائش يدهس اثنتين ويطيح بسيارة مرور في المنصورة

بعد أداء اليمين الدستورية.. عبد المجيد تبون: الجيش الجزائري وقف سدا منيعا أمام مؤامرات كثيرة

بعد فيديوهاتها الإباحية.. جوهرة تشعل انستجرام من جديد.. فيديو

بدون معجون.. 3 مكونات طبيعية لتبييض الأسنان في اسبوع

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

بعد حفلة تعذيب.. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها في الغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور