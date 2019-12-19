الرياضة تبدأ المتابعة الميدانية لاستعدادات طوكيو 2020 مع جميع الاتحادات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء تنفيذ محور المتابعة الميدانية ضمن خطة متابعة استعدادات جميع الاتحادات الرياضية المقرر مشاركة أبطالها ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.





ومن المقرر أن يتضمن محور المتابعة الميدانية قيام وزير الرياضة بعقد لقاءات دورية منتظمة خلال الأشهر المتبقية على انطلاق منافسات طوكيو 2020 مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية المشاركة مع حضور أجهزتها الفنية والإدارية وذلك بهدف التواصل المباشر مع جميع أعضاء منظومة اللعبة للاطلاع على الاستعدادات وكافة المستجدات وحل أي مشكلات تعترى الاستعدادات الجارية.



