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رياضة

الرياضة تبدأ المتابعة الميدانية لاستعدادات طوكيو 2020 مع جميع الاتحادات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:47 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء تنفيذ محور المتابعة الميدانية ضمن خطة متابعة استعدادات جميع الاتحادات الرياضية المقرر مشاركة أبطالها ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يتضمن محور المتابعة الميدانية قيام وزير الرياضة بعقد لقاءات دورية منتظمة خلال الأشهر المتبقية على انطلاق منافسات طوكيو 2020 مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية المشاركة مع حضور أجهزتها الفنية والإدارية وذلك بهدف التواصل المباشر مع جميع أعضاء منظومة اللعبة للاطلاع على الاستعدادات وكافة المستجدات وحل أي مشكلات تعترى الاستعدادات الجارية.

كما تتضمن خطة الوزارة التي بدأت منذ عام مضى من خلال برامج الرعاية الفردية للأبطال المؤهلين للدورة الأوليمبية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص فضلًا عن الدعم والتمويل الخاص ببرامج التأهيل والاستعدادات الخاصة بالاتحادات ، متابعة جداول وبرامج التدريب الخاصة بمختلف الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية.
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