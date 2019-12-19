بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

نشرت الفنانة يارا نعوم، زوجة عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام.



وظهرت يارا نعوم في الصورة، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأسود قصير فوق الركبة ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون الأسود.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.