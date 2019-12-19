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أخبار البلد

السيسي يتلقى دعوة من جونسون لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، أن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، يناير المقبل فى العاصمة البريطانية لندن.

وكتب السير جيفرى آدامز من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " خلال مكالمة هاتفية، قام رئيس الوزراء جونسون بدعوة الرئيس السيسي لحضور #قمة_الاستثمار_البريطانية_الأفريقية في لندن يناير المقبل. هدفنا أن تصبح المملكة المتحدة أفضل شريك لأفريقيا وأكبر مستثمر له تأثير إيجابي".
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