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منوعات

مكة محمد صلاح تظهر في إعلان شركة شهيرة | شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:33 م
صدى البلد
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مريم صليب
شاركت مكة إبنة المحترف المصري محمد صلاح لأول مرة في إعلان لشركة شهيرة مع والدها، والذي انتبه له كثير من المتابعين .

ونشر العالمي المحترف في ليفربول محمد صلاح مقطع فيديو من إعلانه الجديد لشركة شهيرة الذي يتضمن مكة إبنته معه عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام" .

نال المقطع إعجاب الآلاف خلال دقائق حيث حقق أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال ساعة، وكانت فكرة ظهور مكة معه جيدة نالت إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن صلاح ساهم في تحقيق فوز فريقه في مباراة أمس أمام "مونتيرى" المكسيكى بهدفين مقابل هدف.




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