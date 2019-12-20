سياحة البرلمان: شرم الشيخ أكبر الفائزين من نجاح منتدى الشباب العالم

أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والذى انعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان ناجحا وحقق جميع أهدافه خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية.



وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران، أيضا أن هذا المنتدى سلط الأضواء العالمية على ملف السياحة بمصر بصفة عامة وأفاد مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية بصفة خاصة التي تعتبر أكبر الفائزين من هذا المنتدى.



وقال " صدقى " فى بيان له إنه إذا كان الرئيس السيسى ومصر كلها شبابا وشعبا وحكومة وبرلمانا سعداء بنجاح هذا المنتدى والاهتمام العالمى الكبير وغير المسبوق بنقل جميع جلساته ومناقشاته لمختلف دول العالم إلا أنه من المؤكد أن سعادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجميع القيادات والعاملين بالمحافظة ورجال الأعمال والاستثمار العاملين داخل قطاع السياحة المصرية لاتوصف.



كما أكد أن اللواء خالد فودة ورجاله يستحقون كل التحية والاحترام لأنهم يواصلون العمل ليلا ونهارا على مدى أكثر من 8 سنوات من أجل استعادة شرم الشيخ لمكانتها السياحية على خريطة السياحة العالمية وقد نجح فى ذلك الأمر اللواء خالد فودة وبمجهودات شخصية.



وقال النائب عمرو صدقى إن المستقبل سيكون واعدًا وكبيرا فى مجال السياحة أمام محافظة جنوب سيناء وليس فقط فى مدينة شرم الشيخ ولكن أيضا فى مدن سانت كاترين وطابا ورأس سدر ودهب، خاصة أن يد اللواء خالد فودة للتطوير والتحديث الشاملين لهذه المدن قد امتدت بعد النجاح الكبير الذى حققه فى مشروعات البنية الأساسية والتحتية ومشروعات النظافة والتشجير داخل مدينة شرم الشيخ، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أنواع الدعم المالى لمحافظة جنوب سيناء؛ لأنها أصبحت واحدة من أهم وأنجح المحافظات السياحية على مستوى العالم كله.