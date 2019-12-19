مدبولي يشارك في جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي .. صور

شيّع المئات بعد صلاة الظهر، جثمان الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس الرقابة المالية أثناء أحداث ثورة 25 يناير بمسجد حسن الشربتلي.



وحضر الجنازة عدد من الوزراء والشخصيات الهامة، أبرزهم مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وطارق قابيل وزير الصناعة السابق ورئيس هشام عرفات، وزير النقل السابق، وأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية السابق.



وشغل الشرقاوي منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة ست سنوات، ورئيس اللجنة المراجعة في البنك المركزى المصري وشريك في جرانت ثورنتون مصر.