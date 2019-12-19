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حوادث

لخلافات بينهما.. عامل يشعل النيران في منزل والده بسوهاج

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:39 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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خالد رياض
أشعل عامل النيران في منزل والده بقرية روافع القصير بمركز سوهاج، بسبب خلافات بينهما، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، وتم ضبط المتهم.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بنشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "أسامة.أ.م" 48 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، تم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبسؤال المذكور اتهم نجله "ماهر.ا - 22 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية بإشعال الحريق"، بسبب خلافات عائلية بينهما، وأضاف باحتراق كمية من البوص، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
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