محافظ الدقهلية: مهلة 3 أيام لإعادة ترتيب مخازن مجلس مدينة منية النصر

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه سامي عبد الهادي رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وآمال طرابيه عضو مجلس النواب مجلس مدينة منية النصر .



وتفقد محافظ الدقهلية مخازن مجلس المدينة ، لبحث إمكانية إنشاء وحدة تأمينات اجتماعية فيها تقدم خدماتها لأهالي منية النصر ومحيطها وأبدى استيائه من سوء حالتها واعطى مهلة ثلاثة أيام لرفع كفاءتها،وأكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لكل متر تملكه الحكومة.



وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات بديوان مجلس المدينة وأكد على أن الجميع في موقعه ليقدم خدمة للمواطنين وقال أحسنوا التعامل مع الناس.



وأشار محافظ الدقهلية إلى تطبيق خدمة الشباك الواحد، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية دورها حيوي وهام لتسهيل تقديم الخدمات ولابد من العمل كفريق واحد يؤدي فيه كل فرد دوره ولابد من استغلال مهارات كل شخص.



وعاين محافظ الدقهلية قطعة ارض مساحتها 3 آلاف متر لبحث امكانية إقامة إدارة للمرور عليها تقدم الخدمة لعدد من المراكز الي جانب منية النصر.