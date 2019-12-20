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تعليم

200 مشروع بحثي يتنافس بالملتقى الدوري للأبحاث بجامعة النيل الأهلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:35 ص
قســـم التعليم
تنظم جامعة الأهلية صباح السبت القادم الموافق 21 ديسمبر الجاري فعاليات الملتقى الدوري للأبحاث والمشارع الطلابية لطلاب المرحلة الجامعية ، والذي يشتمل على أكثر من 200 مشروعًا بحثيًا يتنافسون في مجالات الصحة والزراعة والهندسة الصناعية؛ ويتضمن الملتقى 75 نموذجا مبدئيًا لأفكار مشاريع بحثية بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من مشروعات الشركات الناشئة.

من جانبه قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الملتقى يُعد أحد أهم الأحداث العلمية لطلاب جامعة النيل الأهلية، ويعد واحدًا من أكثر الأحداث إنتاجية على مختلف المجالات العلمية، وواحد من الملتقيات البحثية الذي يقام نهاية كل فصل دراسي؛ وأن جامعة النيل هي الجامعة الوحيدة والأولى التي تقدم مثل هذه الأنشطة و المشروعات، والأحداث العلمية التي تعمل على سد العديد من الفجوات بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي ؛ خاصة وأن الباحثين من طلاب الجامعة وغيرها يتنافسون في مختلف التخصصات و في مجالات البحوث والاختراع والتصنيع وإدارة الأعمال والمشاريع الصغيرة.


في سياق متصل قال الدكتور أحمد رضوان ، نائب رئيس جامعة النيل للبحث العلمي، أن الملتقى يًعد منصة انطلاق لعدد من المشروعات الصغيرة من خلال التكنولوجيا، وأن هناك عدد من المشروعات والأبحاث التي تقدم في هذا اليوم؛ خاصة وأن الملتقى يشهد مسابقة خاصة لطلاب مدراس المرحلة الإعدادية والثانوية أصحاب مشروعات وذلك برعاية مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري؛ كما تقدم المبادرة جوائز مالية لأفضل مشروعات ناشئة خلال الملتقي.

ويشهد الملتقى أيضًا تكريم عدد من طلاب الجامعة في المراحل المختلفة الذين قاموا بنشر 12 بحث علمي في دوريات كُبرى؛ وتكريم الطلاب الذين شاركوا في مسابقات محلية وعالمية وحصلوا على مراكز في هذه المسابقات لتشجيعهم على التطور في البحث العلمي والابتكار.

وأضاف رضوان أن عدد المُحكمين المشاركين في الملتقى يصل الي 100 مُحكم من مختلف الجامعات المصرية ومن الشركات الصناعية؛ ويشهد الملتقى مسابقة للروبوت يتنافس فيها 20 فريق من جامعات ومدارس مصر المختلفة؛ بالإضافة إلى حضور بعض عمداء الكليات المشاركة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ وحضور بعض رؤساء مجالس إدارة الشركات الراعية والداعمة؛ وسيشهد اليوم عرض "بوسترز" لمشروعات الطلاب؛ وعرض لفرق العمل الطلابية بمشروعاتهم على المسرح لاستعراض أفكارهم .
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