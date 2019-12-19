بدء المقابلات الشخصية لخريجى جامعة المنصورة لوظائف التدريس بالإمارات





ممثلي وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات لاستقطاب خريجي جامعة المنصورة للعمل كمعلمين في مدارس وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، وذلك تحت إشراف وتنظيم الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.



وكان في استقبالهم الدكتور خالد العبري رئيس قطاع التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية،



الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة قد قامت بترشيح (278) خريج في تخصصات (الهندسة، العلوم، الرياضيات، التربية الخاصة، الصيدلة، الفنون، والموسيقى) والحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا والمستوفين لشروط الإعلان.



