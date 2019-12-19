بدء المقابلات الشخصية لخريجى جامعة المنصورة لوظائف التدريس بالإمارات

بدأت اليوم الخميس الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وبعض الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية الشقيقة من خريجي جامعة المنصورة بمدينة القاهرة والتي تم الإعلان عنها مُسبقًا على موقع الجامعة .
ويأتى ذلك في إطار التعاون بين جامعة المنصورة ووزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصًا من الجامعة على توفير فُرص عمل مناسبة لخريجيها
جاء ذلك في ضوء الاتفاق المُسبق بين الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة وممثلي وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات لاستقطاب خريجي جامعة المنصورة للعمل كمعلمين في مدارس وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، وذلك تحت إشراف وتنظيم الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
وكان في استقبالهم الدكتور خالد العبري رئيس قطاع التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية،
الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة قد قامت بترشيح (278) خريج في تخصصات (الهندسة، العلوم، الرياضيات، التربية الخاصة، الصيدلة، الفنون، والموسيقى) والحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا والمستوفين لشروط الإعلان.
ويأتى ذلك في إطار التعاون بين جامعة المنصورة ووزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصًا من الجامعة على توفير فُرص عمل مناسبة لخريجيها
جاء ذلك في ضوء الاتفاق المُسبق بين الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة وممثلي وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات لاستقطاب خريجي جامعة المنصورة للعمل كمعلمين في مدارس وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، وذلك تحت إشراف وتنظيم الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
وكان في استقبالهم الدكتور خالد العبري رئيس قطاع التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية،
الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة قد قامت بترشيح (278) خريج في تخصصات (الهندسة، العلوم، الرياضيات، التربية الخاصة، الصيدلة، الفنون، والموسيقى) والحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا والمستوفين لشروط الإعلان.