حصاد 2019 فى التعليم العالي| نجاح كبير لـ جامعة الطفل بمشاركة 3557 في دورتها الخامسة .. وفريقها يحصد المركز الأول في أولمبياد الألكسو.. والمبادرة تستهدف نشر العلم واكتشاف ودعم الموهوبين

فريق جامعة الطفل بالبحث العلمي يحصد المركز الأول في أولمبياد «الألكسو»

البحث العلمي: قبول 3557 طالبا بجامعة الطفل 2020/2019

بعد نجاح برنامج أكاديمية البحث العلمي"جامعة الطفل".. تعرف على كيفية التقديم



استطاعت مبادرة جامعة الطفل تحقيق نجاح كبير خلال عام 2019 مما يتيح الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي، ويؤهلهم على الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.



وأعرب د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سعادته بفوز فريق جامعة الطفل بالمركز الأول بمسابقة أولمبياد «الألكسو» لتعزيز قدرات الطفل العربي فى منهجيات البحث العلمي.



ويعد برنامج جامعة الطفل الذي ترعاه وتموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2015 من أهم برامج الأكاديمية فى نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علميًا فى مراحل مبكرة (ما قبل التعليم الجامعى).



وصرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن حصول فريق جامعة الطفل علي المركز الأول هو أحد النجاحات التي حققها برنامج جامعة الطفل علي المستوى الدولي، ويشارك في تنفيذ البرنامج 39 من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية من مختلف المحافظات من الإسكندرية إلي جنوب الوادي، حيث يلتحق بالبرنامج حاليًا 16400 طفل، وعليه فهو من أكبر برامج التعليم الإبداعي غير الرسمي الذي تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.



وشاركت جامعة الطفل المصرية في هذه الأولمبياد بـ٢٥ فريق من جامعات السويس، الزقازيق، القاهرة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدلتا، بني سويف، وجنوب الوادي مع فرق من الدول العربية ممثلة في الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، اليمن، ولبنان من عمر 13 إلى 15 سنة، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر حيث أقيمت الدورة الأولى من فعاليات "أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي فى منهجيات البحث العلمي".



كما اقيمت الأولمبياد بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وقد تأهلت ٧ فرق من جامعة الطفل لمرحلة ما قبل النهائي وفاز فريق جامعة الطفل "فريق مجدي يعقوب" والمكون من روان إيهاب محمدي (جامعة السويس) وزياد رضا (جامعة الزقازيق) وتقوي السيد (جامعة الدلتا) بالمركز الأول بالمسابقة، كما حصد الطالب عبدالله محمود من جامعة القاهرة على المركز الأول مع فريقه العربي كأفضل فريق متكامل في المسابقة كما حصل الطالب ميخائيل انسي من جامعة بني سويف علي درع اوليمبياد الألكسو لأحسن مجموعة بحث مع فريقه المكون من طالبة لبنانية وطالبة إماراتية.



وافتتحت فعاليات الأولمبياد د. غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، حيث أكدت على أهمية البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتماشيا مع إستراتيجية مصر 2030 والتي تنص على أن يكون المجتمع المصري بحلول 2030 مجتمعًا مبدعًا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، مشيرة إلى أهمية البحث العلمي التطبيقي لخدمة الشعوب العربية.



كما اعتمد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الطلاب المسجلين ببرنامج جامعه الطفل للدورة الخامسة 2019/2020 والتي تم الإعلان عنها في يوليو الماضي، وبلغ إجمالي الأطفال المقبولين 3557 تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتي 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي، وذلك بعد انضمام 6 جامعات ومراكز بحثية هم جامعة مطروح، وجامعة الاقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومى للبحوث، ومركز البحوث الفلكية، وجامعة بدر.



أوضحت الأكاديمية في بيان لها، إن جميع أسماء الطلاب المقبولين معلنة علي الموقع الرسمي وصفحة التواصل الإجتماعي لجامعة الطفل من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/.



واوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، ان الدورة الخامسة لبرنامج جامعة الطفل هو استكمال لما حققة من نجاح البرنامج، لافتا إلي إنه تكلفته تتجاوز الـ15 مليون جنيه مصري، من ميزانية الأكاديمية .



وتابع إن إجمالي عدد الطلاب المستفيدين الملتحقين بالبرنامج 16,000 طالب حتى الآن من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار دور الأكاديمية فى نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علميًا فى مراحل مبكرة "ما قبل التعليم الجامعي".





واختتم العام بفوز فريق برنامج جامعة الطفل ب جامعة القاهرة في المسابقة الوطنية " أولمبياد الالكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي"، كأفضل فريق عربى متكامل فى التصفيات النهائية، التي أُقيمت في مصر بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة (الالكسو)، وبمشاركة 12 دولة عربية.



وتهدف مسابقة " أولمبياد الالكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي" إلى نشر ثقافة البحث العلمي لدى التلميذ العربي وتعزيز مهارات حب الاستطلاع والاستكشاف وتحقيق الذاتية لدى التلميذ العربي و اكتساب رؤية مستقبلية في مجال البحث العلمي وأيضا تنمية حب البحث العلمي، وتنمية اتجاهات الطفل ودافعيته نحو البحث، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون والتواصل مع التلميذ العربي في مجال البحث العلمي واكتسابه القدرة على حل المشكلات اليومية التي تواجهه في حياته.



وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بمشروع فريق برنامج جامعة الطفل الفائز في المسابقة حول "آلية ترشيد المياه من خلال ابتكار الري والزراعة الالية باستخدام الطاقة الشمسية"، الذي عرض نموذجًا أوليًا للفلاح الآلي لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر وظيفة الفلاح التقليدي فيها من الوظائف المندثرة بحلول عام 2030، كما عرض نموذجا للري الآلي باستخدام الطاقة الشمسية غير ضارة للبيئة لترشيد استخدام المياه خلال الزراعة خاصة بعد ظهور الفقر المائي.



وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أن فريق المشروع اتسم بالتفوق والإبداع والنبوغ في طريقة تفكيرهم لحل مشكلات مجتمعية متداخلة مع بعضها البعض ومدرجة في رؤية مصر 2030، مضيفًا أن الجامعة تسعى إلى تغيير طريقة التفكير لدى الطلاب والاستعانة بالمنهج والأسلوب العلمي في التفكير من خلال اختبار الفروض وتطبيق الأصح منها والتدريب على إيجاد البدائل لحل المشكلات.



وأكد الدكتور الخشت، حرص جامعة القاهرة على اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، لوضعهم على الطريق الصحيح، ودعم قدراتهم التنافسية والابتكارية، وتعظيم الاستفادة من مخرجات برنامج جامعة الطفل في التعليم الإبداعي للعلوم، وذلك بهدف فتح آفاق الاهتمام بمستقبل أطفال مصر وإخراج جيل مبدع من العلماء والقيادات والرواد قادر على بناء وطنه.







لذا نقدم لكم كيفية اللحاق اطفالكم ببرنامج جامعة الطفل:



* الدخول على موقع جامعة الطفل الالكتروني: http://childuni.asrt.sci.eg/



* اختيار تسجيل جديد، وذلك في حالة أنه لم يكن لديك حساب من قبل على موقع جامعة الطفل



* يقدم كل ولي أمر لأطفاله عبر حساب مسجل على الموقع، واسم المستخدم هو الرقم القومي الخاص بولي الأمر وكلمة المرور للحسابات القديمة هي نفس الرقم القومي لولي الأمر.



* جميع البيانات المطلوبة للتسجيل بجامعة الطفل موجودة في شهادة الرقم القومي للطفل وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وأيضًا اسم المدرسة ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني لولي الأمر والطفل.



ويساعد البرنامج الأطفال على اكتساب رؤية عميقة خاصة بالحياة الجامعية عبر ملفات الفيديو والصور الفوتوغرافية والحقائق المثيرة الخاصة بالجامعات المصرية المختلفة والعديدة من إنجازاتها، بالإضافة إلى القدرة على توضيح المفاهيم الخاصة، والتفوق في المعارف والمهارات الجوهرية، والمشاركة الفعالة في حل المشاكل وأداء يتسم بالجودة المرتفعة.