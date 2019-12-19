رئيس مجلس الدولة والسفير الفرنسي يوقعان بروتوكولي تعاون.. صور

استقبل صباح اليوم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري بديوان عام المجلس بقصر الاميرة فوقية بالدقي، السفير الفرنسى ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له لبحث أطر التعاون القانوني والقضائي مع مجلس الدولة المصري.





وصرح مصدر مسئول بالمجلس بأن اللقاء بين الجانبين بدأ بتهنئة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لرئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد حسام الدين على توليه المنصب, وأعرب رئيس مجلس الدولة عن ترحابه الشديد بالزيارة التي تدعم مسيرة التعاون في المجالين القانوني والقضائي في ضوء التطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين من توافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وأضاف المصدر أن السفير الفرنسي أعرب من جانبه عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة المصري، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء بالنسبة له ولفريق عمله وأن التعاون المزمع تحقيقه مستقبلًا سيشهد تطورًا جديدًا للعلاقة بين مجلس الدولة في مصر وعدة جهات في فرنسا من ضمنها مجلس الدولة الفرنسي والمدرسة الوطنية للإدارة ENA.





وخلال اللقاء قام الطرفان بتوقيع بروتوكول تعاون في المجالين القانوني والقضائي شمل دورات متخصصة في اللغة الفرنسية للسادة مستشاري مجلس الدولة وذلك في ظل ما تبديه الإدارة الحالية للمجلس من اهتمام بالارتقاء بالمستوى الثقافي والقانوني للسادة الأعضاء.





وفي ختام اللقاء قام المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس بتقديم الدرع التذكاري للمجلس للسفير ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر والذي أعرب عن خالص شكره وتقديره لهذه الحفاوة في الاستقبال.



