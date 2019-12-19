اخبار الرياضة.. ليفربول يتعاقد مع بديل محمد صلاح.. منتخب مصر يحافظ على تصنيفه العالمي.. الأهلي يكافئ لاعبي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :أعلن نادي ليفربول الإنجبليزي تعاقده رسميا مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.احتفظ منتخب مصر بالمركز الـ51 عالميا فى التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا والمركز السابع على صعيد المنتخبات الأفريقية.انهي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول علي موافقة لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بتعديل فئات عقود لاعبي الفريق بدءًا من الموسم المقبل، ويضع الأهلي نظامًا صارمًا لعقود لاعبيه يضمن بها المساواة والعدالة بحيث يتم تقسيمها الى فئات .أكد عصام مرعى، مدرب فريق الزمالك السابق، أن نادي الزمالك تأثر كثيرًا بسبب توقف دعم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للمملكة العربية السعودية في القلعة البيضاء.تراجع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن إشراك شريف إكرامي في مواجهة الأهلي والإسماعيلي اليوم، الخميس.أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة المواجهة مع فريق سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة مساء غد الجمعة.جدد نادي ميلان الإيطالي اهتمامه بضم الدولي المصري لاعب فريق آرسنال المعار إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية أن الناقد الرياضي عادل التويجري قد تم إيقافه وفتح تحقيق في واقعة تجاوزاته المسيئة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي.