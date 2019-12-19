أهم الأخبار.. السيسي يتلقى دعوة من بريطانيا لحضور قمة الاستثمار.. ويستعرض الوضع في ليبيا مع ميركل





السيسي يتلقى دعوة من جونسون لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية



أعلن السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، أن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى..للمزيد اضغط هنا



السيسي و ميركل يستعرضان هاتفيا مستجدات الوضع في ليبيا



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل"..للمزيد اضغط هنا



مدبولي يشارك في جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي .. صور





شيّع المئات بعد صلاة الظهر، جثمان الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس الرقابة المالية أثناء أحداث ثورة 25 يناير بمسجد حسن الشربتلي..للمزيد اضغط هنا



أول ظهور لها بعد تعافيها.. فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل



شرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك خلال تواجدها فى احتفال بدولة الإمارات..للمزيد شرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك خلال تواجدها فى احتفال بدولة الإمارات..للمزيد اضغط هنا



من أوصل ليبيا إلى الانهيار؟.. بوتين يجيب.. فيديو



دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصحفيين إلى عدم تصديق كل ما يقال في وسائل الإعلام الغربية عن الصراع في ليبيا..للمزيد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصحفيين إلى عدم تصديق كل ما يقال في وسائل الإعلام الغربية عن الصراع في ليبيا..للمزيد اضغط هنا



مكة محمد صلاح تظهر في إعلان شركة شهيرة | شاهد



شاركت مكة إبنة المحترف المصري محمد صلاح لأول مرة في إعلان لشركة شهيرة مع والدها، والذي انتبه له كثير من المتابعين ..للمزيد شاركت مكة إبنة المحترف المصري محمد صلاح لأول مرة في إعلان لشركة شهيرة مع والدها، والذي انتبه له كثير من المتابعين ..للمزيد اضغط هنا



إثيوبيا تلجأ إلى السعودية | تفاصيل



قالت حكومة إثيوبيا يوم الخميس إن البلاد ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة..للمزيد



قالت حكومة إثيوبيا يوم الخميس إن البلاد ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة..للمزيد اضغط هنا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عدد من الأخبار الهامة على مدالر الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :