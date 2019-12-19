دعوى لسحب الجنسية الأمريكية من أردني بزعم دعمه حماس

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية اليوم الخميس، لسحب الجنسية الأمريكية من الأردني عبد الجبار ناجي شلبي من ولاية ميشيجان.



وذكرت القناة 7 العبرية أن الدعوى رفعت بعد أن كشفت تحقيقات هيئة الهجرة الأمريكية أنه يدعم منظمة حماس وساعد مرتين في نقل المتفجرات المحظورة.



وقالت العدل الأمريكية في بيان إن المواطن الأردني عبد الجبار ناجي شلبي (39 عامًا) كان قد اُعتقل في إسرائيل عام 2002 بتهمة إخفاء أحمد أبو طه، الذي زعمت إسرائيل أنه خبير قنابل معروف في حركة حماس.



واضطر شلبي إلى الاعتراف بأنه مذنب في محكمة إسرائيلية في مارس 2003.



وهاجر شلبي إلى الولايات المتحدة في عام 1997، ولكنه درس في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي، وأصبح شلبي متجنسًا كمواطن أمريكي في عام 2005، ولكنه كذب بشأن إدانته واعتقاله وسجنه في إسرائيل.