AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دعوى لسحب الجنسية الأمريكية من أردني بزعم دعمه حماس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:41 م
دعوى لسحب الجنسية
دعوى لسحب الجنسية الأمريكية من أردني بزعم دعمه حماس
Advertisements
سمر صالح
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية اليوم الخميس، لسحب الجنسية الأمريكية من الأردني عبد الجبار ناجي شلبي من ولاية ميشيجان.

وذكرت القناة 7 العبرية أن الدعوى رفعت بعد أن كشفت تحقيقات هيئة الهجرة الأمريكية أنه يدعم منظمة حماس وساعد مرتين في نقل المتفجرات المحظورة.

وقالت العدل الأمريكية في بيان إن المواطن الأردني عبد الجبار ناجي شلبي (39 عامًا) كان قد اُعتقل في إسرائيل عام 2002 بتهمة إخفاء أحمد أبو طه، الذي زعمت إسرائيل أنه خبير قنابل معروف في حركة حماس.

واضطر شلبي إلى الاعتراف بأنه مذنب في محكمة إسرائيلية في مارس 2003.

وهاجر شلبي إلى الولايات المتحدة في عام 1997، ولكنه درس في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي، وأصبح شلبي متجنسًا كمواطن أمريكي في عام 2005، ولكنه كذب بشأن إدانته واعتقاله وسجنه في إسرائيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن تخالف القانون الدولي وتعترف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية.. فلسطين ترفض ونتنياهو يرحب.. الأردن يحذر من قتل فكرة حل الدولتين.. ومطالب بتدخل دولي

مصري أخفى أسرارًا عسكرية أمريكية في منزله | ماذا تعرف عن القضية؟

ترشيحاتنا

مدرب مونتيري يوجه نصيحة لـ فلامينجو قبل مواجهة ليفربول في نهائي مونديال الأندية

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة شتوية سوداء

علي جمعة: استخدام الفيزا كارد في هذه الحالة حرام شرعا

ملك قورة تثير الجدل بفستان زفاف.. صور

الشعرية سريعة التحضير تسمم الأطفال وتسبب الشلل الرعاش وترفع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.. إليك أفضل الخطوات لتحضيرها بالمنزل فى 5 دقائق

كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 ملايين قدم مكعب غاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور