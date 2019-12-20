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برلمان

برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية حول أضرار زواج القاصرات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
زواج القاصرات
زواج القاصرات
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حسن رضوان
طالب النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية حول أضرار زواج القاصرات الاقل من 18 سنه.

وقال عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عدد كبير من القري والمحافظات ليس لديهم الوعي الكافي لأخطار الزواج القاصرات حيث يقومون بإخراج الفتاة من الثانوية العامة والجامعة لكي يزوجوها بطريقة تعتبر شرعية ولكن تسبب أضرار جسيمة على الفتاة.

وأكد النائب أن من أبرز الاضرار التي يسبب زواج الفتيات في الصغر ضياع حقوقها ففي حالة طلاق الفتاة بعد زواجها وقبل اتمام السن القانوني تضيع حقوقها الشرعية، بالاضافة إلى عدم قدرتها على تحمل المسؤولية في هذا السن لعدم اكتمال عقلها.

يأتى ذلك بعد إعلان النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أنه يتضمن حالات جديدة لزواج عرفي تم اكتشافها في الفترة الحالية.

وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد، أنها قامت في السابق بتقديم مشروع القانون، إلا أن هناك بعض النواب قاموا بتقديم نفس المشروع القانون مما جعلها تقوم بتركة، ولكنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة أنهم قاموا بتركه فأعلنت عن تقديمها مشروع القانون مرة ثانية.

وأكدت النائبة، أن الزواج العرفي هو استلاب الفتاة من والدها دون موافقتها بحجة الزواج على من يضع يده عليها، مؤكدة أن من أبرز الحالات التي يتضمنها مشروع تجريم الزواج العرفي هو إجبار البنت على الزواج من ابن عمها وزواج القاصرة غير القادرة على تحمل المسؤولية بجميع أنواعها وليس لديها قدرة بدنية أو عقلية أو فكرية على ذلك.

وكما أوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.
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