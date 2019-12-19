AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الليرة التركية تنهار.. وتسجل أسوأ أداء لعملات الأسواق الناشئة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:40 م
الليرة التركية تنهار
الليرة التركية تنهار
Advertisements
سمر صالح
قالت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية، اليوم، الخميس، إن الليرة التركية سجلت أسوأ أداء لعملات الأسواق الناشئة، منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يتزامن مع سياسات مصرفية تركية ترشح لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وذكر تقرير الوكالة، أن تركيا بدأت تحد من حجم العملات الأجنبية التي يمكن للبنوك المحلية مقايضتها بالليرة، مع سعي صناع السياسة إلى الحد من التقلبات في سعر العملة المضطربة.

وخسرت الليرة التركية حوالي 10% هذا العام بفعل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، تزامنًا مع ارتفاع التضخم في البلاد إلى 10.6%، في شهر نوفمبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن الهيئة التنظيمية والرقابية المصرفية (BDDK)، أنها ستحد من عمليات تحويل العملات الأجنبية والسندات الآجلة والمشتقات الأخرى بفترة استحقاق 7 أيام أو أقل إلى حد أقصى قدره 10% من أسهم البنوك.

وحددت الهيئة التنظيمية قدرة الأجانب على بيع النقد الأجنبي بالليرة بنسبة 25% من الأسهم لمنع البيع المكشوف، وهو بيع سندات أو أوراق مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقًا بقيمة أقل.

وقال "إركين إيسيك"، كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني:يبدو أن الجهة التنظيمية تحاول منع عمليات المناقلة، وقد ترغب أيضًا في منع تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج وتشجيع البنوك على استخدام آلية المبادلة مع البنك المركزي.

وعكست الليرة مسارها السابق وعادت للانخفاض بنسبة 0.2% مقابل الدولار، حتى وصل سعر الدولار إلى 5.9380 ليرة في 11:25 صباحًا في إسطنبول.

وهبطت الليرة بنسبة 3.4% منذ بداية شهر ديسمبر، ما جعلها العملة ذات الأداء الأسوأ في الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة.

وقال إيسيك، إن هذه الخطوة قد تشجع البنوك على استخدام التمويل قصير الأجل للسوق المحلية بعد انخفاض أسعار الفوائد إلى 11%.

وانخفض العائد الضمني على السندات الأسبوعية المقيمة بالدولار والليرة من 10.4% إلى 7.2% عند إغلاق البورصة، الأربعاء، أي أقل من المعدل الذي حددته سياسة البنك المركزي والبالغ 12%، مما خفض تكلفة اقتراض البنوك بالليرة مقابل حيازاتها من العملات الأجنبية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في تركيا من 96 مليار دولار قبل عامين إلى 79 مليار دولار في 6 ديسمبر.

وافتتح البنك مزادًا تبادليًا مدته 3 أشهر بقيمة مليار دولار، اليوم الخميس؛ لتشجيع البنوك المحلية على استخدام عملاتها الأجنبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب مستشفيات لبنان: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي شهرا

مصرف لبنان المركزي: الدولة تمر بأوضاع استثنائية وسنحافظ على استقرار الليرة

الليرة التركية تسجل أضعف مستوى خلال شهرين

ترشيحاتنا

اعرف شروط الحصول على «معاش إضافي» في قانون التأمينات الجديد

كيف يصلي من يعاني كثرة خروج الريح ؟.. الإفتاء توضح | فيديو

في ظل اشتعال الأزمة...رئيس الزمالك السابق يقدم روشتة علاج لأزمات الفريق

مش للرمي.. 4 استخدامات غير متوقعة لبقايا البن في فنجان القهوة

بعد فيديوهاتها الإباحية.. جوهرة تشعل انستجرام من جديد.. فيديو

شائعات النجوم في 2019 .. طلاق أحمد الفيشاوي ووفاة حسن حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور