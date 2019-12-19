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رياضة

خالد القماش يستقيل من تدريب ألعاب دمنهور بالقسم الثاني

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:38 م
خالد القماش
خالد القماش
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عبدالله هشام
تقدم خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، باستقالته من تدريب فريق العاب دمنهور بعد الخسارة أمام فريق المنصورة الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

وجاء سبب استقالة القماش من تدريب الفريق بسبب غياب الدعم من الإدارة بجانب غياب التوفيق عن الفريق الأول، وتتابع النتائج السلبية التي أدت إلى تدهور ترتيب الفريق في الجدول.

وقاد القماش دمنهور في 3 مواجهات حقق الفوز علي دكرنس بنتيجة هدفين دون رد وبعدها خسر أمام فاركو 0-1 وخسارة أمام المنصورة 3-2.

جدير بالذكر أن فريق العاب دمنهور يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 14 نقطة بينما يحتل الصدارة فريق فاركو برصيد 21 نقطة.
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