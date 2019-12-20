تحرك عاجل من البرلمان بشأن الإسراع في بناء مستشفى القناطر الخيرية

قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه تقدم بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن استكمال العمل بإنشاء مستشفى القناطر الخيرية، وهذه ليست بالاولي فقد قام بتقديم طلبات إحاطة في هذا الامر في السابق ولكن حتي الان لم يتم أتخاذ أجراء سريع لاستكمال بنائها.



وأضاف "عبدالحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مستشفى القناطر الخيرية بدء العمل على انشائها منذ 4 سنوات واكتمل العمل بنحو 75% ولكن لم يتم الانتهاء من باقي الأعمال حتى الآن لتعصر مالي.



وأوضح النائب أن وزارة الصحة كانت قد دعمت إنشاء مستشفى القناطر الخيرية بقيمة 300 مليون جنيه منذ بداية انشائها، إلا أنها تأخر إنشائها بسبب تأخير وصول المستخلصات.



وأكد أن بعد دعمها وصل حجم الأعمال بهذا المستشفى نحو 75% وبعد ذلك وجه الرئيس السيسي باستكمال أعمال المستشفيات التي بلغ حجم الأعمال بها 70%، وبعدها أكد أنه قام بتقديم طلب الاحاطة الذي نتجه عنه الموافقة على استكمالها وتوفير مبلغ 50 مليون جنيه لاستكمال باقي الأعمال.



يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزارة الصحة منذ عام 2016 بشأن إنشاء مستشفى القناطر الخيرية.