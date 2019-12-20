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فيديو جراف

فيديوجراف| لنحمي أطفالنا.. علامات الإصابة بأنفلونزا الخنازير

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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فيديوجراف
يعد مرض أنفلونزا الخنازير من أكثر الأمراض خطورة، نظرًا للكثير من المضاعفات الخطيرة المصاحبة له، والتي يمكن تفاديها في حال بدء العلاج مبكرا، ويعد الأطفال الأكثر عرضة للإصابة به.

ومن أبرز أعراض إنفلونزا الخنازير التي يمكن الانتباه لها لدى الأطفال وجود "زرقة في لون الجلد و السعال والصداع وآلام في الحلق".

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو جراف التالي..
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