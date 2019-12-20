فيديوجراف| لنحمي أطفالنا.. علامات الإصابة بأنفلونزا الخنازير

يعد مرض أنفلونزا الخنازير من أكثر الأمراض خطورة، نظرًا للكثير من المضاعفات الخطيرة المصاحبة له، والتي يمكن تفاديها في حال بدء العلاج مبكرا، ويعد الأطفال الأكثر عرضة للإصابة به.



ومن أبرز أعراض إنفلونزا الخنازير التي يمكن الانتباه لها لدى الأطفال وجود "زرقة في لون الجلد و السعال والصداع وآلام في الحلق".



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