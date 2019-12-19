AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح مكتبي تأمينات وشهر عقاري: مبروك علينا كلنا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:05 م
محافظ الدقهلية يفتتح
محافظ الدقهلية يفتتح مكتبي تأمينات وشهر عقاري
Advertisements
همت الحسينى
افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، مكتبي التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري بمدينة نبروه.

وتفقد محافظ الدقهلية، المكتبين، حيث أكد أن الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني ومجلس النواب شركاء في بناء مشروعات الوطن، ودعم موارده، وتطوير المشروعات.

وهنأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جميع الحاضرين، بافتتاح المكتبين، إذ قال: "مبروك علينا كلنا".

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة حريصة على توفير الخدمة في أقرب مكان للمواطن، مطالبا بضرورة ميكنة حفظ الملفات؛ لسرعة وسهولة أداء الخدمة.

رافق محافظ الدقهلية، خلال افتتاح المكتين، النائبان فؤاد بدراوي وبسام فليفل، والعميد عبد التواب رفعت رئيس المركز والمدينة.
محافظ الدقهلية يفتتح مكتبي تأمينات وشهر عقاري: مبروك علينا كلنا
محافظ الدقهلية يفتتح مكتبي تأمينات وشهر عقاري: مبروك علينا كلنا
محافظ الدقهلية يفتتح مكتبي تأمينات وشهر عقاري: مبروك علينا كلنا
محافظ الدقهلية يفتتح مكتبي تأمينات وشهر عقاري: مبروك علينا كلنا
محافظ الدقهلية يفتتح مكتبي تأمينات وشهر عقاري: مبروك علينا كلنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

السيسي و ميركل يستعرضان هاتفيا مستجدات الوضع في ليبيا

زيادة القدرة الجنسية أبرزها.. 4 فوائد صحية مذهلة لـ كبدة الدجاج

موجز السوشيال ميديا.. إحراج رانيا يوسف .. جوهرة تثير الجدل من جديد.. تعليق ناري من لاعب الأهلي السابق قبل مباراة الإسماعيلي

أول ظهور لها بعد تعافيها.. فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأة

أخبار الفن | مؤلف أغانٍ يهاجم محمد رمضان.. دينا فؤاد بـ النقاب.. وطليقة علي ربيع تبرز رشاقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور