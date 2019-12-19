محافظ الدقهلية يفتتح مكتبي تأمينات وشهر عقاري: مبروك علينا كلنا

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، مكتبي التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري بمدينة نبروه.



وتفقد محافظ الدقهلية، المكتبين، حيث أكد أن الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني ومجلس النواب شركاء في بناء مشروعات الوطن، ودعم موارده، وتطوير المشروعات.



وهنأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جميع الحاضرين، بافتتاح المكتبين، إذ قال: "مبروك علينا كلنا".



وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة حريصة على توفير الخدمة في أقرب مكان للمواطن، مطالبا بضرورة ميكنة حفظ الملفات؛ لسرعة وسهولة أداء الخدمة.



رافق محافظ الدقهلية، خلال افتتاح المكتين، النائبان فؤاد بدراوي وبسام فليفل، والعميد عبد التواب رفعت رئيس المركز والمدينة.