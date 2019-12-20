تحرك برلماني لإصدار الرسوم الهندسية الخاصة بإنشاء سجل مدني في القناطر

أعلن حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن الإسراع في إصدار الرسوم الهندسية لإنشاء سجل مدني بمدينة القناطر الخيرية.



وأضاف "عبد الحميد" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منذ عام 86 تمت الموافقة على إنشاء سجل مدني في مدينة القناطر الخيرية لخدمة أهالي المدينة، الذين عانوا كثيرا من عدم وجود سجل مدني لسنوات كثيرة وما زالوا يعانون من هذا الأمر، بسبب عدم إصدار الرسوم الهندسية الخاصة بإنشاء السجل المدني.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا السجل تم تخصيص مبلغ مالي لإنشائه وهو مليون جنيه وتخصيص ايضا قطعة أرض تبلغ مساحتها 300 متر لكن حتى الآن لم يتم البدء في عملية بنائه.



وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة القضاء على البيروقراطية الموجودة والاسراع في عملية إصدار الرسوم الخاصة بالسجل حتي يعود بالنفع على المواطنين.



وأكد النائب أنه قدم طلب الإحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسئولة للتحقيق في هذا الأمر والوقوف بحلول جذرية علي أرض الواقع كلها تصب في صالح المواطن بمدينة القناطر الخيرية.