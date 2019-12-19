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محافظات

ماراثون الفيوم.. مركز شباب سنهور يفوز بالمركزين الأول والثانى

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:04 م
ماراثون الفيوم
ماراثون الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
حصل مركز شباب قرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم "الشهيد محمود رمضان" على المركزين الأول والثاني في سباق الماراثون الذي أقيم اليوم بمركز يوسف الصديق والذي شهده الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء عادل الطحلاوى مدير الأمن.

وصرح أحمد عويس حافظ، رئيس مجلس إدارة المركز بأن اللاعبين محمد سيد محمد وعمرو ماهر عوض، حصلا على المركزين الأول والثانى على مستوى المحافظة فى سباق الماراثون.

أشرف على الماراثون الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة للفيوم وكمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

ورافق فريق مركز شباب سنهور الكابتن رامي ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة ومن الإدارة رمضان السيد البغل ونفيسة علي أحمد ونجا عبده أحمد مشرفي نادي المرأة والفتاة بالمركز.
ماراثون الفيوم.. مركز شباب سنهور يفوز بالمركزين الأول والثانى
ماراثون الفيوم.. مركز شباب سنهور يفوز بالمركزين الأول والثانى
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