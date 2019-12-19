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محافظات

ضمن خطة 2020.. 12 مليون جنيه لمشروعات الصرف الزراعي في الوادي الجديد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:06 م
الصرف الزراعي في
الصرف الزراعي في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس أسامة عبد المغني، مدير عام هندسة الصرف الزراعي بـ محافظة الوادي الجديد، اليوم، الخميس، إدراج مشروعات بتكلفة 12 مليون جنيه، خلال موازنة العام المالي المقبل، لتنفيذ مشروعات في مجال الصرف.

وأوضح، أن الإدارة ستنفذ بهذه الاعتمادات مشروعات تطهير مصارف، وإقامة كباري مواسير، وتوسعة لبرك الصرف، بمراكز المحافظة.

وأشار الى أن الإدارة انتهت من توسعة بركة الصرف بقرية الجديدة بمركز الداخلة بمساحة 5 أفدنة إضافية لتصبح إجمالي المساحة 12 فدانا، مع استمرار مشروع توسعة بركة الصرف بقرية الراشدة بمساحة 55 فدانا لتصبح المساحة الإجمالية لها 175 فدانا.

ومن جانب آخر، أعلن مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس محمد رجب هدية، اليوم، الخميس، عن ضبط 3 مزارعين يزرعون قطع أراضي، مستخدمين مياه الصرف الملوثة والضارة بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة.

وأوضح أن الإدارة حررت محاضر للمزارعين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الفرافرة إضافة الي شن حملات لمتابع ورصد أي زراعات تستخدم مياه الصرف الملوثة.

وأضاف أن الإدارة شكلت بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة لجنة فنية لمتابعة ورصد أداء 5 محطات صرف صحي بمركز الفرافرة، ومتابعة مدي مطابقتها للشروط البيئة وهي محطات الصرف الصحي في مناطق أبو هريرة وصبيح والكفاح وأبو نص والخير والنماء، مع البدء في توفيق أوضاع المحطات التي يمكن توفيق أوضاعها بشكل مطابق وآمن للبيئة.
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