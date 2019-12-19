نشاط رئاسي مكثف.. 3 قرارات جمهورية جديدة أصدرها الرئيس.. تسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين.. وتلقى اتصالا من أنجيلا ميركل عن الوضع في ليبيا

الرئاسة اليوم:

- 3 قرارات جمهورية جديدة بشأن أراضي الدولة

- الرئيس السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

- السيسي و ميركل يستعرضان هاتفيا مستجدات الوضع في ليبيا



شهد اليوم الخميس، نشاطا رئاسيا مكثفا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات القليلة الماضية، استهلها بإصدر قرارات جمهورية، أولها القرار الجمهورى رقم ٦١٦ لسنة ۲۰۱۹ بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية بني غالب - محافظة أسيوط مساحة ٩٩,. فدان، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية.



كما أصدر القرار الجمهوري رقم ٦١٧لسنة ۲۰۱۹ باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ۲۰۱۸ بنص آخر.



وأصدر القرار ٦٢٦ الجمهوري رقم السنة ۲۰۱۹ بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين إنجازات على المستوى العالمي والقاري.



وظهر اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدًا الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.



كما أعرب الرئيس في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العربي.



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكدت المستشارة "ميركل" حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤي مع الرئيس فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، وذلك في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.



وفى هذا السياق أكد الرئيس موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل أيضًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وهي الجهود التي تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.



من جانبها؛ أوضحت المستشارة "ميركل" سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت "ميركل" حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، كما أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتي الأصعدة.