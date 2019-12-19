الزواج العرفي | بعد مطالبة آمنة نصير بتجريمه.. المفتي: يضيع حقوق الزوجة ونحتاج لعمل درامي لتجسيده.. وخالد الجندي: زنا ومخالف للقانون

الزواج العرفي :
- المفتي:
- المفتي:
من الظواهر السيئة في المجتمع ويحتاج لعمل درامي لتجسيده
- خالد الجندي:
- خالد الجندي:
الزواج العرفي زنا ومخالف للقانون
- مستشار المفتي:
- مستشار المفتي:
لا ينقصه الا التوثيق ويكتمل أركانه
أعلنت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أنه يتضمن حالات جديدة لزواج عرفي تم اكتشافها في الفترة الحالية.
وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد، أنها قامت في السابق بتقديم مشروع القانون، إلا أن هناك بعض النواب قاموا بتقديم نفس المشروع القانون مما جعلها تقوم بتركة، ولكنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة أنهم قاموا بتركه فأعلنت عن تقديمها مشروع القانون مرة ثانية.
وأكدت النائبة، أن الزواج العرفي هو استلاب الفتاة من والدها دون موافقتها بحجة الزواج على من يضع يده عليها، مؤكدة أن من أبرز الحالات التي يتضمنها مشروع تجريم الزواج العرفي هو إجبار البنت على الزواج من ابن عمها وزواج القاصرة غير القادرة على تحمل المسؤولية بجميع أنواعها وليس لديها قدرة بدنية أو عقلية أو فكرية على ذلك.
وكما أوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.
ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الزواج العرفي، وزواج القاصرات من الأمور السيئة في المجتمع، ولا مانع من تناولهما في عمل فني للبحث عن حل لهما بشرط دون الإسفاف أو الابتذال.
وأشار "علام"، في تصريح مسجل له إلى أن هناك نزولا بمستوى العبارة في بعض الأعمال الدرامية، منوهًا بأن الطفل عندما يجد أن هناك فنانا وقد يكون مثلا أعلى له، يتحدث بتلك اللغة سيعمل على تقليده.
حكم الزواج العرفي
ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية ذكرت صورة للزواج الصحيح وهو الذي يتم مستكملا أركانه بالإيجاب والقبول من الطرفين، وشاهدين، والاتفاق على المهر.
وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال " هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ أنه يستكمل بمرحلة إجرائية وهي التوثيق فى السجل المدني ويكون مشهرا في الدول للحفاظ على حقوق الناس، أو لا يتم تسجيله.
وأشار إلى أن الزواج الذي يتم مشتملا أركانه يكون صحيحا، أما فى حالة عدم توثيقه والذي يسمونه بالزواج العرفي فيترتب عليه ضياع للحقوق مثل النفقة والميراث وغيرهما.
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزواج العرفي يعد زنا ومخالفًا لقانون الدولة.
وأضاف «الجندي»، في فيديو له، أن الزواج بدون الوثيقة الحكومية يعتبر حرامًا ولا يجوز، معقبًا: «مفيش زواج أو طلاق غير بدون ختم النسر الأزرق المدور اللي مكتوب عليه وزارة العدل، وأي نوع زواج تاني حرام».
وأشار إلى أن كل الأحكام الفقهية التي قالها الفقهاء والعلماء راعاها المُشرِع عند وضع كتابة وثيقتي الزواج والطلاق، متابعًا: «كل المذاهب والآراء الفقهية موجودة في وثيقتي الزواج والطلاق، ده كلام في منتهى الوضوح».
وأكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الفتوى الشرعية في دار الإفتاء المصرية في الزواج العرفي خاصة بين الشباب، يجوز في حالة واحدة وهي أن يكون عقد رسمي وموثق مع حضور شاهدين والأهم من ذلك هو علم ولي أمر الفتاة بهذا الزواج فضلا عن انه لابد ان يحضر كتابة العقد، لافتا إلى أن الشباب في هذه الأيام لا يملكون أمر أنفسهم .
وأضاف أمين الفتوى، أنه حتى لكبار السن فأن الزواج العرفي واجب وضروري ان يكون بعقد موثق شرعا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفتن والمشاكل التي تثار في العائلة بعد زواج الاب من سيدة ما بورقة عرفي غير موثقة، من عدم ضمان حق هذه السيدة التي تزوجها عرفي فضلا عن المشاكل الكثيرة التي قد تحدث بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية مشاكل كبيرة جدا بعد وفاه الزوج .
حالات يكون فيها الزواج العرفي باطلا
وأوضح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء ان في دار الإفتاء المصرية لا ننصح مطلقا بالزواج العرفي الغير موثق، لافتا إلى أن البعض من الشباب قد يتلاعبوا في اصول الزواج العرفي شروطه المعروفة.
وأضاف أمين الفتوى، أن الزواج العرفي الباطل هو الذي يكون من غير شهود وليس بالصيغة الرسمية المتعارف عليها، فالشاب والفتاة يكتفون في هذه الحالة بكتابه ورقتين فقط لاغير.
أعلنت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أنه يتضمن حالات جديدة لزواج عرفي تم اكتشافها في الفترة الحالية.
وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد، أنها قامت في السابق بتقديم مشروع القانون، إلا أن هناك بعض النواب قاموا بتقديم نفس المشروع القانون مما جعلها تقوم بتركة، ولكنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة أنهم قاموا بتركه فأعلنت عن تقديمها مشروع القانون مرة ثانية.
وأكدت النائبة، أن الزواج العرفي هو استلاب الفتاة من والدها دون موافقتها بحجة الزواج على من يضع يده عليها، مؤكدة أن من أبرز الحالات التي يتضمنها مشروع تجريم الزواج العرفي هو إجبار البنت على الزواج من ابن عمها وزواج القاصرة غير القادرة على تحمل المسؤولية بجميع أنواعها وليس لديها قدرة بدنية أو عقلية أو فكرية على ذلك.
وكما أوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.
ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الزواج العرفي، وزواج القاصرات من الأمور السيئة في المجتمع، ولا مانع من تناولهما في عمل فني للبحث عن حل لهما بشرط دون الإسفاف أو الابتذال.
وأشار "علام"، في تصريح مسجل له إلى أن هناك نزولا بمستوى العبارة في بعض الأعمال الدرامية، منوهًا بأن الطفل عندما يجد أن هناك فنانا وقد يكون مثلا أعلى له، يتحدث بتلك اللغة سيعمل على تقليده.
حكم الزواج العرفي
ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية ذكرت صورة للزواج الصحيح وهو الذي يتم مستكملا أركانه بالإيجاب والقبول من الطرفين، وشاهدين، والاتفاق على المهر.
وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال " هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ أنه يستكمل بمرحلة إجرائية وهي التوثيق فى السجل المدني ويكون مشهرا في الدول للحفاظ على حقوق الناس، أو لا يتم تسجيله.
وأشار إلى أن الزواج الذي يتم مشتملا أركانه يكون صحيحا، أما فى حالة عدم توثيقه والذي يسمونه بالزواج العرفي فيترتب عليه ضياع للحقوق مثل النفقة والميراث وغيرهما.
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزواج العرفي يعد زنا ومخالفًا لقانون الدولة.
وأضاف «الجندي»، في فيديو له، أن الزواج بدون الوثيقة الحكومية يعتبر حرامًا ولا يجوز، معقبًا: «مفيش زواج أو طلاق غير بدون ختم النسر الأزرق المدور اللي مكتوب عليه وزارة العدل، وأي نوع زواج تاني حرام».
وأشار إلى أن كل الأحكام الفقهية التي قالها الفقهاء والعلماء راعاها المُشرِع عند وضع كتابة وثيقتي الزواج والطلاق، متابعًا: «كل المذاهب والآراء الفقهية موجودة في وثيقتي الزواج والطلاق، ده كلام في منتهى الوضوح».
وأكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الفتوى الشرعية في دار الإفتاء المصرية في الزواج العرفي خاصة بين الشباب، يجوز في حالة واحدة وهي أن يكون عقد رسمي وموثق مع حضور شاهدين والأهم من ذلك هو علم ولي أمر الفتاة بهذا الزواج فضلا عن انه لابد ان يحضر كتابة العقد، لافتا إلى أن الشباب في هذه الأيام لا يملكون أمر أنفسهم .
وأضاف أمين الفتوى، أنه حتى لكبار السن فأن الزواج العرفي واجب وضروري ان يكون بعقد موثق شرعا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفتن والمشاكل التي تثار في العائلة بعد زواج الاب من سيدة ما بورقة عرفي غير موثقة، من عدم ضمان حق هذه السيدة التي تزوجها عرفي فضلا عن المشاكل الكثيرة التي قد تحدث بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية مشاكل كبيرة جدا بعد وفاه الزوج .
حالات يكون فيها الزواج العرفي باطلا
وأوضح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء ان في دار الإفتاء المصرية لا ننصح مطلقا بالزواج العرفي الغير موثق، لافتا إلى أن البعض من الشباب قد يتلاعبوا في اصول الزواج العرفي شروطه المعروفة.
وأضاف أمين الفتوى، أن الزواج العرفي الباطل هو الذي يكون من غير شهود وليس بالصيغة الرسمية المتعارف عليها، فالشاب والفتاة يكتفون في هذه الحالة بكتابه ورقتين فقط لاغير.