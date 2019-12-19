طلب غريب.. هل استجاب عبد الناصر لرسالة فريد الأطرش؟.. فيديو

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن الفنان فريد الأطرش أصيب بذبحة صدرية فى نهاية 1954 وذلك قبل دخوله عرض فيلم عهد الهوى.



وأضاف طارق الشناوى، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الراحل فريد الأطرش أرسل رسالة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن ينوب عنه الأخير فى استقبال جمهوره فى سينما مترو لعجزه عن ذلك نظرا لسوء حالته الصحية إثر إصابته بذبحة صدرية.



وأوضح طارق الشناوى، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم يتردد لحظة عن موافقته لطلب الفنان فريد الأطرش الخاصة باستقبال جمهور الأطرش فى فيلمه عهد الهوى، مؤكدا أن مطلب الأطرش جاء عن ثقة كاملة من تلبية دعوته من الزعيم جمال عبد الناصر.



فريد الأطرش هو موسيقي ومطرب سوري عاش في مصر واشتهر فيها وترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن.



اشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975، وكانت أشهر الأفلام على الإطلاق والذي جنى أرباحا طائلة هو فيلم حبيب العمر.

