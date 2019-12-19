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فن

في الترفيه والإعلام.. رئيس "القاهرة السينمائي" ضمن قائمة فاريتي لأكثر 500 شخصية مؤثرة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:07 م
محمد حفظي
محمد حفظي
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محمد نبيـل
أعلنت مجلة "فاريتي" الأمريكية قائمتها السنوية لأكثر 500 شخصية مؤثرة الذين يشكلون صناعة الإعلام والترفيه في العالم، وكان من بين هذه الشخصيات، المنتج والسيناريست المصري محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي.

يتم اختيار القائمة من قبل هيئة تحرير المجلة، التي تجري أبحاثًا شاملة لاختياراتها، لتعكس إنجازات الشخصيات الـ500 على مدار 12 شهرًا الماضية.

وتضم القائمة عددا من الشخصيات البارزة في صناعة الترفيه حول العالم، أبرزها روبرت إيجر، المدير التنفيذي لشركة والت ديزني، والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، والمخرجان العالميان مارتن سكورسيزي، وستيفين سبيلبرج، وتيد ساراندوس كبير مسئولي المحتوى في شبكة نتفليكس، كما تضم من العالم العربي عددا من الشخصيات منها تركي الشبانة، وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، جانلوكا شقرا فرونت المدير التنفيذي لشركة فرونت، ومريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية وشركة "twofour54"، وفاطمة حسن الرميحي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة السينمائي.

وأبرزت "فاريتي" اختيار محمد حفظي كأصغر رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ودوره في إحياء المهرجان، بعد أن كان قد فقد بريقه بسبب الاضطرابات السياسية التي مرت بها مصر خلال سنوات ما بعد 2011، كما أشارت لاختياره عضوًا للجنة تحكيم مسابقة آفاق في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما أشادت بإنتاجه عددًا كبيرًا من الأفلام التي حازت إشادة النقاد، وإعجاب الجمهور، ومنها "يوم الدين" الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي قبل عامين.
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