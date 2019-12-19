فيديوجراف| هاني الناظر يحذر من اللحوم المصنعة وأطعمة أخرى

الدكتور هاني الناظر وجه العديد من النصائح الصحية للأسرة المصرية، من أجل الحفاظ على الصحة والابتعاد عن ما يضر الجسم ويتسبب في الأمراض.
الدكتور هاني الناظر تحدث عن اللحوم المصنعة والأضرار التي تتسبب بها لصحة الإنسان، كما وجه بعض التحذيرات من بعض الأغذية الأخرى.
لم تقتصر نصائح الدكتور هاني الناظر على الأطعمة التي يجب الامتناع عن تناولها، ولكنه وجه نصائح حول العادات الغذائية التي يجب الالتزام بها.
من خلال الفيديوجراف تعرف على أبرز نصائح هاني الناظر للأسرة.
الدكتور هاني الناظر تحدث عن اللحوم المصنعة والأضرار التي تتسبب بها لصحة الإنسان، كما وجه بعض التحذيرات من بعض الأغذية الأخرى.
لم تقتصر نصائح الدكتور هاني الناظر على الأطعمة التي يجب الامتناع عن تناولها، ولكنه وجه نصائح حول العادات الغذائية التي يجب الالتزام بها.
من خلال الفيديوجراف تعرف على أبرز نصائح هاني الناظر للأسرة.