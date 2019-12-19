AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| هاني الناظر يحذر من اللحوم المصنعة وأطعمة أخرى

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:02 م
إسلام عبد الهادي
الدكتور هاني الناظر وجه العديد من النصائح الصحية للأسرة المصرية، من أجل الحفاظ على الصحة والابتعاد عن ما يضر الجسم ويتسبب في الأمراض.

الدكتور هاني الناظر تحدث عن اللحوم المصنعة والأضرار التي تتسبب بها لصحة الإنسان، كما وجه بعض التحذيرات من بعض الأغذية الأخرى.

لم تقتصر نصائح الدكتور هاني الناظر على الأطعمة التي يجب الامتناع عن تناولها، ولكنه وجه نصائح حول العادات الغذائية التي يجب الالتزام بها.

من خلال الفيديوجراف تعرف على أبرز نصائح هاني الناظر للأسرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني الناظر يحذر من استخدام الثلج ومعجون الأسنان في هذه الحالة

فيديوجراف| أطعمة تهدد صحة الكبد .. أبرزها اللحوم الحمراء

البيض والسلطة الخضراء.. 10 نصائح ذهبية من جمال شعبان لصحة أفضل

تحمي من الأمراض.. 8 فوائد لتنظيف الأسنان وأشهر الطرق لعلاجها

خير من العلاج.. نصائح ذهبية يوضحها هاني الناظر للوقاية من الأمراض الشائعة

للحوامل.. 5 نصائح لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى

ترشيحاتنا

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

غياب شيكا وجمعة والسعيد.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

وزير الأوقاف يحيل ثلاثة من القيادات للتحقيق مع وقفهم عن العمل

مش للرمي.. 4 استخدامات غير متوقعة لبقايا البن في فنجان القهوة

طلب غريب.. هل استجاب عبد الناصر لرسالة فريد الأطرش؟.. فيديو

هل زوجة العم من المحارم .. الإفتاء تجيب |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل

سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل