للفلاحين فقط | اِعرف كمية مبيدات الحشائش اللازمة للفدان الواحد

تفقدت اللجنة المسئولة بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالاسماعيلية الحقول الارشادية بقرية جلبانة التابعة لادارة القنطرة شرق حقل المزارع ثروت محمد موسي الصنف المنزرع بمصر.



وقام بالمرور الدكتور محمد علي موسى د قسم بحوث القمح والمهندس عصام حمدان حامد منسق عام المحافظة والمهندسة أميرة إسماعيل حسن أخصائية الحبوب بالمديرية والمهندس نفادي محمد مدير الارشاد الزراعي بالقنطرة شرق والمهندس محمد فؤاد مدير مكافحة الآفات.



وصرح المهندس نفادي محمد مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق؛ تم توزيع التقاوي، من إنتاج إدارة التقاوي بوزارة الزراعة، أصناف مصر 1 و2 وجيزة 171 ، وهي أصناف مقاومة للجفاف والملوحة والأمراض، وتم عمل حقول إرشادية بعدد 20 حقلا ارشاديا بالوحدات التابعة لإدارة شرق البحيرات والتقدم والفيروز وجلبانة.



وقال المهندس نفادي ان الهدف من الحقول الإرشادية مساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والفول البلدي؛ وأشار إلى أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة فعلية.



وتناشد الإدارة المزارعين إتباع الإرشادات الهامة والضرورية للحقول الإرشادية التي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتي تحقق للفلاح زيادة في الموارد المالية للدولة وزيادة في حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا في زيادة الإنتاج.



وعن مكافحة الآفات قال المهندس محمد فؤاد رئيس أقسام المكافحة بإدارة القنطرة شرق الزراعية أنه تم وضع خطة لمكافحة الآفات والحشائش للمحاصيل الشتوية وعمل ندوات إرشادية وأيام حقلية لتوعية المزارعين والتعريف بأهم الأمراض والآفات خلال مراحل نمو النبات المختلفة وحتى الحصاد.



واكد انه تم توفير مبيدات الحشائش الرفيعة والمتوسطة فى الادارة الزراعية تراكسوس 5% على أن يكون معدل العبوة للفدان 250 سم.

