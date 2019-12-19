برلماني: الارتفاع الخيالي في فواتير الكهرباء يثير غضب المواطنين

قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن وزارة الكهرباء تسير عكس توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الحكومة برفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عليهم، في ظل الارتفاع الخيالي في قيمة فواتير الاستهلاك، وهو ما يثير غضب المواطنين في ظل عجز البعض منهم عن الدفع في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشونها.



وأوضح أبو طالب- في بيان له اليوم الخميس- يقضي عدد كبير من المصريين، أوقاتا طويلة، في متابعة القرص المعدني الدائر في عداد الكهرباء، لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري، ويدخلون في حسبة برما، لمعرفة قيمة الفاتورة، التي تتغير من شهر لآخر؛ وهو ما جعلهم يشككون في قيمة الاستهلاك.



وتابع أبو طالب، يملأ المواطنون الدنيا صياحًا وغضبًا يوميًا، ومعترضين بكل الوسائل علي قيمة الاستهلاك وفواتير الكهرباء، كما تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي، بمئات الشكاوي من ارتفاع قيمة استهلاكهم بشكل غير مبرر، وعدم وجود نظام محاسبي دقيق وشفاف، لمعرفة قيمة استهلاكهم، وتؤكد معظم الشكاوي، عدم حضور "كشاف"، يمر عليهم بشكل منتظم لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري بشكل دقيق.