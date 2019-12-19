ودعي الآرق وتخلصي من التجاعيد بالتخلي عن هذه العادة | اِعرفيها



النوم بدون وسادة يساعد في التخلص من الارق الليلي، ويمنع الاستيقاظ في منتصف الليل مجددًا، كما انها تمنع اضطرابات النوم التي تحدث بسبب التوتر الذي يصيبك اثناء اليوم، كما انها تساعد الشخص على أخذ قسط كافِ من النوم، والنوم فيما لا يقل من 8 ساعات .



عظام صحية



إن النوم بدون وسادة يساعد في الحفاظ على صحة العظام، وذلك عن طريق تمدد الجسم مباشرًة على السرير، فيساعد على فرد العمود الفقري، ويمنع هشاشة العظام.



التخلص من التجاعيد



تعاني الكثير من السيدات من ظهور التجاعيد في البشرة، ولا سيما مع تقدم العمر، فيمكن ان تحافظ على نضارة البشرة ونعومة الوجه واليدين وذلك عن طريق التخلي عن الوسادات عند النوم.

يعتاد الكثير من الأشخاص ولاسيما السيدات، علي القيام ببعض التقاليد الشهيرة بطريقة يومية، ولكن هناك بعض العادات اليومية تضر بالصحة ومن أبرزها النوم على الوسادة، فتعرفي على أضرار النوم على الوسادة على الصحة وفوائد التخلي عنها، وذلك وفقًا لموقع "benefits"